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5種職場「討人厭同事」類型　最愛情勒、無惡意的推卸應對法公開

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文／Workworks職場人

職場上的面孔百百種，每個人的工作態度、方法也都不盡相同，不過職場人們是否也遇過幾個，讓你覺得頭疼的同事呢？這次編輯就要來分享日網life hacker所提出的「5種職場麻煩人物的類型」，以及如何應對這些人的方法，一起來看看吧！

1.善惡不明的攻擊型

▲職場麻煩人物的類型。（示意圖／Unsplah）

第一種類型就是「善惡不明的攻擊型」，這個類型的特徵是很容易被小事情激怒、咋舌，說話的方式也很苛刻，總是常用「為什麼」來追問，職場人們遇到這類型的人，是不是也覺得壓力很大呢？而對應這類人的方法就是，不要把對方的話往心裡去！如果對方試圖要訓斥你，讓你失去自信心，那職場人們可以選擇把他當作是一個「壞掉的揚聲器」，就是把對方當成噪音來看待的意思（笑），或是左耳進右耳出，不要讓對方影響你的思緒！更偏激的方法就是，把對方想成一個心胸狹隘的人，也可以暫時轉移自己難過的心情。

2.不能掉以輕心的受害者型

「不能掉以輕心的受害者型」指的就是被警告、督促時，會用哭鬧或身體不適等手法，來表現出自己無辜的人。這類型的人常會在背地裡說人壞話，或在社群軟體上向人抱怨，職場人們可要小心，一個不注意就會被他們當成「加害者」，反而多了一些不可考證的傳言。而應對這類型人的方法就是「搜集情報」，會抱怨或頂撞的原因，可能源自於他們無法說出自己想說的話，或想要得到更多認同，職場人們不妨對這類人表示關心，並詢問出真實的想法。

3.自我意識過剩的策略型

面對容易自我滿足、對他人要求高，又常為工作邀功的「自我意識過盛的策略型」，最討厭的就是看到別人被稱讚。若是職場人們遇到這種類型的人，首先就是要認清自己，因為和這類人共事會降低你的自尊心，他們實在太喜歡表現自己了！只要想想自己為這份工作做了什麼樣努力，像是好好完成專案、和同事有良好的配合等，就可以避免受這類人影響，而感到情緒低落。

4.拒絕溝通的鬆散型

「拒絕溝通的鬆散型」也是編輯最害怕的一種類型，這個類型的人不僅對「時間」、「截止日期」的重視極低，不常和人報備、聯絡或討論，面談時也是沉默不語，給人一種難以捉模的感覺。職場人們這時就可以用「請求」的方式和他們溝通，若事後有改善的跡象，也能給予他們適當的表揚，反之，則只能使出「警告」了。

5.無惡意的推卸型

最後一種「無惡意的推卸型」的特徵為總是以「我很忙」來推卸責任，並把繁瑣、難處理的工作留給別人做，可能還會在休假日要求你工作！營造出自己很努力工作，所以大家也要跟著他一起努力向上的錯覺。職場人們可以採取適當地拒絕，對方就會轉移目標，如果覺得「說不」太直接，也可以用「事不過三」的方式拒絕喔！

source：life hacker

【延伸閱讀】

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 同事, 職場

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