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天冷戴帽保暖！跟著王心凌買黑白針織帽、JISOO羊毛貝蕾帽也優雅

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自心凌王小紅書、sooyaaa__ IG、vousmevoyez IG

冬季不僅氣溫低，最怕的就是風吹，冷空氣一下子送到身上，真的是體感溫度又更冷了，不僅全身要包緊緊，頭部更是重點保護區域，以免出現頭痛的狀況，但毛帽要怎麼選呢？不妨跟女星學習，不僅戴得時髦好看，禦寒功能也是一流。

＃王心凌

▲王心凌,JISOO,KRYSTAL,CHNEL,KANGOL,Ralph Lauren,毛帽,貝蕾帽,穿搭。（圖／翻攝自小紅書、sooyaaa__ IG、vousmevoyez IG）

因《乘風破浪》人氣再次爆紅的王心凌，最近趁著工作空檔，飛日本環球影城滿足少女夢，日本緯度高、氣溫當然低，她不僅把大衣、圍巾通通穿上，還戴了黑色基底、白色點綴的CHANEL毛帽，綿密的針織工法，加上百搭的顏色，是秋冬最實穿又保暖的利器。

＃JISOO

▲王心凌,JISOO,KRYSTAL,CHNEL,KANGOL,Ralph Lauren,毛帽,貝蕾帽,穿搭。（圖／翻攝自小紅書、sooyaaa__ IG、vousmevoyez IG）

最近在世界巡迴演唱的BLACKPINK成員JISOO，是時尚精品寵兒，但私底下的她也有平價小物，日前於英國上傳的一張私人照中，只見她入境隨俗，戴了英國品牌KANGOL的羊毛材質黑色貝蕾帽，搭配全黑私服穿搭，巧妙露出腰際線，看起來性感又休閒。

＃KRYSTAL

▲王心凌,JISOO,KRYSTAL,CHNEL,KANGOL,Ralph Lauren,毛帽,貝蕾帽,穿搭。（圖／翻攝自小紅書、sooyaaa__ IG、vousmevoyez IG）

在唱歌與戲劇領域兩棲的KRYSTAL，在聖誕節也不忘PO文祝福粉絲，分享的照片中，她換上一套繽紛毛線圖案的針織毛衣，還連續帶了多款彩色活潑的Ralph Lauren毛帽，紅色、黃色、藍色還有黑白紅圖騰的款式，甚至用了不同顏色繡線創作出經典馬球LOGO，跳色設計亮眼可愛。

關鍵字：

王心凌, JISOO, KRYSTAL, CHNEL, KANGOL, Ralph Lauren, 毛帽, 貝蕾帽, 穿搭

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