4款扭蛋想整套收藏　天婦羅炸蝦貓貓太可愛、生物 X 寶石絕美登場

編輯／小藍

疫情漸漸解封，不少人已準備在過年期間來趟久違的出國旅遊，而日本可說是最多人計劃的旅遊地，只要是喜愛扭蛋的人，都知道日本是扭蛋大國，每年都會推出種類非常多的款式，既新奇又療癒。今天就要介紹幾款會想整套收藏，有看到一定要轉起來。

奇譚俱樂部 X mofusand 天婦羅炸蝦貓貓

日本奇譚俱樂部推出過許多貓咪系列的扭蛋，近期與超人氣插畫家「貓福珊迪」（mofusand）合作，帶來可愛加倍的「天婦羅炸蝦貓貓」，可以看到貓貓們戴著炸蝦頭套、抱著炸蝦的模樣超級萌，小肉球與圓滾滾大眼惹人喜愛，連毛毛紋路都細膩刻畫，全系列共5款，一轉400日圓（約台幣92元）。









BANDAI GASHAPON 水果時計



BANDAI萬代旗下的轉蛋事業部GASHAPON，推出過許多將外殼結合玩具的環保扭蛋，最新登場為水果時計，將外殼直接做成水果的形狀，有蘋果、奇異果、橘子與西瓜，打開幾個小動作就能讓其轉動，擺放在桌上十分吸睛，一共4款，一轉500日圓（約台幣115元）。

▲水果時計扭蛋。（圖／翻攝自Twitter@Gashapon_Bandai）

Kenelephant 一蘭拉麵迷你模型



日本玩具公司Kenelephant日前推出「大同電鍋扭蛋」引起話題，最新作再帶來「一蘭拉麵迷你模型」，個人的味集中座位是一蘭拉麵最大的特色，此款扭蛋完整還原，也包含了招牌豚骨拉麵、招牌燈磁貼、替玉盤子與呼叫按鈕，還是互動式設計，讓你在家也可以享受在一蘭的用餐體驗，預計2月發佈已掀起網友熱烈討論，表示「真的想要！」，整套4款就能全收藏，價格未公佈。





stasto 生物 X 寶石

stasto的蔬菜妖精扭蛋吸引不少人整套收藏，近日也將發售一款與日本色鉛筆畫家「安部祐一朗」合作的絕美扭蛋，安部祐一朗常在推特分享以色鉛筆繪畫的動物照，在他的畫筆下，動物們栩栩如生，而寶石化的系列作品也有超高人氣，把寶石與蔬果、生物結合，創造出空前絕美的藝術。

stasto將此系列實體化， 打造出精緻的「生物 X 寶石」扭蛋，把5種動物與5款寶石結合，分別有「刺蝟紫水晶」、「海龜紅寶石」、「海馬黃玉」、「企鵝海藍寶石」與「青蛙翡翠」，不只動物逼真呈現，閃閃發亮的寶石光澤實在太美了，一轉400日圓（約台幣92元），已經讓人期待發售。