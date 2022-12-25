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還沒擁有法棍包就落伍！出鏡率至少3次　LISA最常背的CELINE包是它

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記者李薇／台北報導

近年法式風格在各國吹起流行風潮，恣意又優雅的時髦態度，是很多人都想跟隨的風格，那不妨先從買包開始吧！尤其是長型的法棍包，更是早就紅遍大街小巷，不僅設計概念就是來自法國女人手裡抱著法國麵包的姿態為靈感，背法跟款式更是超多元，可手拎、側背、斜背到素面皮革、絎縫圖紋等等，花樣很多，百搭之餘又很能裝，當然人手一顆。

＃JISOO LADY D-JOY黑金包款

▲JISOO,Dior,lisa,celine,潤娥,miu miu,法棍包,包,時尚,。（圖／lalalalisa_m IG、sooyaaa__ IG、yoona__lim IG）

「時尚小公主」JISOO每次出行幾乎都有Dior陪伴，之前她在IG分享的日常照中，就拿著黑色長型LADY D-JOY黑金包款，有別於Lady Dior最初的方正設計，全新詮釋經典包款，但仍然有一貫的Cannage藤格紋圖案縫線跟手拎提把，還配了長背帶，滿足女孩各種日常需求。

＃LISA CELINE山羊皮絎縫包

▲JISOO,Dior,lisa,celine,潤娥,miu miu,法棍包,包,時尚,。（圖／lalalalisa_m IG、sooyaaa__ IG、yoona__lim IG）

走在潮流尖端的LISA總是搶先擁有各種最新單品，不過仔細盤點她的IG PO文，可以發現有一款CELINE的山羊皮絎縫包出現頻率超高，至少3次以上，可見她特別喜歡，有別於品牌經典的TRIOMPHE系列，包身更長、更寬、更大，不僅能裝更多東西，同時鈕扣也從凱旋門變成大寫英文LOGO，好搭又實裝。

＃潤娥 miu miu 2023年春夏包

▲JISOO,Dior,lisa,celine,潤娥,miu miu,法棍包,包,時尚,。（圖／lalalalisa_m IG、sooyaaa__ IG、yoona__lim IG）

日前拿下青龍獎「最受歡迎女演員」殊榮的潤娥，最近在IG分享時尚穿搭，只見她手拎miu miu 2023年春夏的最新包款，從鼠尾草綠素面皮革拿到黑色絎縫經典款，不管哪一色都好好看，而且不難發現她大多以灰黑色穿搭為主軸，一個淺綠色包或是鵝黃色長靴帶出整體亮點就夠吸睛。

關鍵字：

JISOO, Dior, lisa, celine, 潤娥, miu miu, 法棍包, , 時尚

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