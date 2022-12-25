酒鬼必搶！超可愛「自動燒酒機」杯子靠近秒斟滿　療癒給酒一人喝也有儀式感

記者李薇／台北報導

燒酒是南韓人不能缺少的生活飲品，就像是泡菜般的重要地位，只要朋友聚會、公司聚餐都要來一點，日前就有品牌竟然推出「自動燒酒機」，只要把燒酒打開、裝上專屬儀器，杯子一靠近，就會自動感應供應燒酒，可愛又方便的小物，立刻吸引「酒鬼」們入手。

這一款「自動燒酒機」超級有趣，淺藍色設計跟品牌推出的燒酒瓶身互相呼應，上面還有經典的卡通版蟾蜍拿著酒瓶，而機器從燒酒瓶裡面吸出的燒酒，就會從迷你酒瓶裡面流出來，光用看的就超級療癒，而且上面還有自動感應裝置，酒杯靠近就會自主斟滿。

不只是外型吸睛、功能實用，這一款「自動燒酒機」還有一個功能，剛啟動電源的時候，會自動設定為一杯的燒酒供應量，如果再按一次，就會變成半杯的份量；而且只要把燒酒換成水，快速按壓兩次電源鈕，就可以持續出水15秒，達到整體清潔的作用。

這款自動燒酒機推出之後，立刻吸引許多粉絲關注，不少人都覺得「喝燒酒變得更方便了」，而且「自己一個人小酌一下也很有儀式感」，不過也有網友笑說，「很像疫情的酒精噴霧機」，只是把手換成了酒杯，靠近一樣會噴出液體。

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