包・開箱／VALEXTRA經典「Iside」手袋女星搶收藏　鑲嵌「寶石鎖扣」巨美

記者王則絲／台北報導

有「義大利愛馬仕」之稱的VALEXTRA，於今年10月進駐台灣、選址於台北微風信義，開幕當天邀請到女星隋棠參與盛會，當時她手中拎的正是品牌經典包款「Iside」，簡約外觀上沒有明顯Logo，卻是許多女星們私下的收藏款，今日《ET FASHION》要來帶讀者開箱近賞的正是這款「Iside」鑲嵌「寶石鎖扣」的新款式，上頭天然礦石的花紋巨美。

▲VALEXTRA日前於微風信義開幕，邀請隋棠站台。（圖／品牌提供）



VALEXTRA由設計大師Giovanni Fontana成立於1937年，擁有悠久的歷史，以簡約、實用為設計指標，包款中性的外觀男、女皆可駕馭，像是先前VALEXTRA在南韓開幕時，不只有女星李智雅手拿Iside包款到場力挺，男星李棟旭則是選擇較大尺寸的Soft Bucket來搭配，看起來帥氣有型。

▲李智雅、李棟旭出席VALEXTRA於南韓的開幕活動。（圖／翻攝自IG）



其中VALEXTRA最具代表性的包款之一「Iside」，在全球深受女星們歡迎，包括上述提及的韓星李智雅，還有王心凌、趙露思⋯⋯等人的加持，「Iside」於2011年首次推出，以簡潔線條組成金字塔形輪廓，佐以翻蓋設計，並藉由矩形轉扣體現現代感氛圍，為此系列包款的最大特色之一，包身以牛皮材質製成，講求品質與頂級的工藝技術，總共有推出5種不同尺寸，本次開箱以最實用、百搭的中號為主。

▲本次《ET FASHION》開箱的寶石鎖扣Iside手袋。（圖／記者王則絲攝）



本次開箱的「Iside」手袋並不一般，為2023年春夏新推出的非凡鎖扣系列，亮麗的熱情紅色皮革上頭，鑲嵌了寶石鎖扣，產自阿根廷的「紅紋石」，色澤宛如玫瑰，也因此被稱作「印加玫瑰」，而紅紋石所蘊含的能量意義，代表著無條件的愛與樂觀的生活，引領追求幸福的道路，能使人活躍、充滿活力，鑲嵌寶石的Iside手袋，不只讓包款增添美麗的紋理，更多了一層溫暖能量。

VALEXTRA以這款Iside手袋為基底，衍生出多種不同的面貌，像是注入不同的飽和色調、加入刺繡工藝技術或是充滿藝術氣息的拼接手法，不斷變化出新意。

▲更多Iside系列延伸包款。（圖／記者王則絲攝）



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