fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／VALEXTRA經典「Iside」手袋女星搶收藏　鑲嵌「寶石鎖扣」巨美

>

記者王則絲／台北報導

有「義大利愛馬仕」之稱的VALEXTRA，於今年10月進駐台灣、選址於台北微風信義，開幕當天邀請到女星隋棠參與盛會，當時她手中拎的正是品牌經典包款「Iside」，簡約外觀上沒有明顯Logo，卻是許多女星們私下的收藏款，今日《ET FASHION》要來帶讀者開箱近賞的正是這款「Iside」鑲嵌「寶石鎖扣」的新款式，上頭天然礦石的花紋巨美。

▲valextra。（圖／翻攝自ig）

▲VALEXTRA日前於微風信義開幕，邀請隋棠站台。（圖／品牌提供）

VALEXTRA由設計大師Giovanni Fontana成立於1937年，擁有悠久的歷史，以簡約、實用為設計指標，包款中性的外觀男、女皆可駕馭，像是先前VALEXTRA在南韓開幕時，不只有女星李智雅手拿Iside包款到場力挺，男星李棟旭則是選擇較大尺寸的Soft Bucket來搭配，看起來帥氣有型。

▲valextra。（圖／翻攝自ig）

▲李智雅、李棟旭出席VALEXTRA於南韓的開幕活動。（圖／翻攝自IG）

其中VALEXTRA最具代表性的包款之一「Iside」，在全球深受女星們歡迎，包括上述提及的韓星李智雅，還有王心凌、趙露思⋯⋯等人的加持，「Iside」於2011年首次推出，以簡潔線條組成金字塔形輪廓，佐以翻蓋設計，並藉由矩形轉扣體現現代感氛圍，為此系列包款的最大特色之一，包身以牛皮材質製成，講求品質與頂級的工藝技術，總共有推出5種不同尺寸，本次開箱以最實用、百搭的中號為主。

▲valextra 。（圖／記者王則絲攝）

▲valextra 。（圖／記者王則絲攝）

▲本次《ET FASHION》開箱的寶石鎖扣Iside手袋。（圖／記者王則絲攝）

本次開箱的「Iside」手袋並不一般，為2023年春夏新推出的非凡鎖扣系列，亮麗的熱情紅色皮革上頭，鑲嵌了寶石鎖扣，產自阿根廷的「紅紋石」，色澤宛如玫瑰，也因此被稱作「印加玫瑰」，而紅紋石所蘊含的能量意義，代表著無條件的愛與樂觀的生活，引領追求幸福的道路，能使人活躍、充滿活力，鑲嵌寶石的Iside手袋，不只讓包款增添美麗的紋理，更多了一層溫暖能量。

VALEXTRA以這款Iside手袋為基底，衍生出多種不同的面貌，像是注入不同的飽和色調、加入刺繡工藝技術或是充滿藝術氣息的拼接手法，不斷變化出新意。

▲valextra 。（圖／記者王則絲攝）

▲valextra 。（圖／記者王則絲攝）

▲valextra 。（圖／記者王則絲攝）

▲更多Iside系列延伸包款。（圖／記者王則絲攝）

►包・開箱／派對季必收Bottega Veneta金銀新色編織包！　鏡面光澤感超美

►包・開箱／GUCCI「草莓包」IG上紅起來！　逼真草莓吊飾可愛爆棚

關鍵字：

包開箱, VALEXTRA, Iside, 寶石

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

寒流穿襪更好睡　2重點要做到，不然可能睡更差

寒流穿襪更好睡　2重點要做到，不然可能睡更差

IKEA嘉義店開幕人潮「從賣場排到建築外」　網：大潤發史上最多人

IKEA嘉義店開幕人潮「從賣場排到建築外」　網：大潤發史上最多人

43歲湯唯絕佳狀態讓人讚賞！6套紅毯造型搭配珠寶腕錶最驚豔

43歲湯唯絕佳狀態讓人讚賞！6套紅毯造型搭配珠寶腕錶最驚豔

風・Luxury／梅西與老婆約會秀名錶　勞力士、「錶王」並列心頭好 劉亦菲撞衫金高銀根本天仙打架！「禮服差一元素」網看法兩極 2022十大話題精品包！BV卡帶包持續紅、第一名Chanel 22最難買 梅西聖誕節大曬老婆性感舞姿　貝嫂「一件帽T」高調示愛放閃 乾肌人快吃！營養師曝8種「美肌食物」　抗老、去痘還能防乾燥 adidas X Gucci還沒完！坤達、林思宇搶先曝光聯名第二彈　GG手袋新升級 歐陽娜娜穿「15萬元LV外套」過聖誕節　下衣失蹤小露性感曲線

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面