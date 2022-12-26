孫芸芸纖腰美腿全都露　戴小紅帽化身性感聖誕老婆婆

▲孫芸芸與女兒廖思惟合體，祝福大家聖誕快樂。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸飛往澳洲與女兒廖思惟共度聖誕節，母女倆昨在海邊拍美照，祝福大家聖誕節快樂，只見孫芸芸標準辣媽造型，照例穿上比基尼泳褲大露美腿，搭配帥氣的丹寧上衣，但她刻意不將衣服穿好，拉成露香肩又露纖腰的短版上衣，配上紅色CELINE毛帽，化身為南半球夏季版的聖誕老婆婆。

▲孫芸芸頭戴CELINE紅色毛帽，配上露肩丹寧上衣與比基尼泳褲相當吸睛。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸除了火辣身材吸睛，臉部表情也很有戲，故意將毛帽遮眼再配上嘟嘴，模樣俏皮，讓身旁同樣戴毛帽、身穿小可愛與丹寧熱褲的女兒廖思惟忍不住說：「這張照片裡你的眼睛好美。」母女拌嘴相當逗趣，盡顯緊密感情。

▲孫芸芸經常到海邊做日光浴，女兒偷拍她。

不僅海邊裝扮時髦，講究生活品味的孫芸芸連做美食都要漂漂亮亮，她在與朋友共同創立的生活風格網站「INATTENTION」上，示範鹽烤栗子與做栗子抹醬，她將同名品牌YUN YUN SUN的閃亮首環與戒指戴好戴滿，讓剝栗子的畫面也相當時尚。

▲孫芸芸在自創生活風格網站教鹽烤栗子，同名品牌的首飾戴好戴滿。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

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