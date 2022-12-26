fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸纖腰美腿全都露　戴小紅帽化身性感聖誕老婆婆

>

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸與女兒廖思惟合體，祝福大家聖誕快樂。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸飛往澳洲與女兒廖思惟共度聖誕節，母女倆昨在海邊拍美照，祝福大家聖誕節快樂，只見孫芸芸標準辣媽造型，照例穿上比基尼泳褲大露美腿，搭配帥氣的丹寧上衣，但她刻意不將衣服穿好，拉成露香肩又露纖腰的短版上衣，配上紅色CELINE毛帽，化身為南半球夏季版的聖誕老婆婆。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸頭戴CELINE紅色毛帽，配上露肩丹寧上衣與比基尼泳褲相當吸睛。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸除了火辣身材吸睛，臉部表情也很有戲，故意將毛帽遮眼再配上嘟嘴，模樣俏皮，讓身旁同樣戴毛帽、身穿小可愛與丹寧熱褲的女兒廖思惟忍不住說：「這張照片裡你的眼睛好美。」母女拌嘴相當逗趣，盡顯緊密感情。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸經常到海邊做日光浴，女兒偷拍她。

不僅海邊裝扮時髦，講究生活品味的孫芸芸連做美食都要漂漂亮亮，她在與朋友共同創立的生活風格網站「INATTENTION」上，示範鹽烤栗子與做栗子抹醬，她將同名品牌YUN YUN SUN的閃亮首環與戒指戴好戴滿，讓剝栗子的畫面也相當時尚。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸在自創生活風格網站教鹽烤栗子，同名品牌的首飾戴好戴滿。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

►孫芸芸御用化妝師傳授「秋冬底妝心法」，服貼的就像第二層肌膚

►風・Luxury／梅西與老婆約會秀名錶　勞力士、「錶王」並列心頭好

 

關鍵字：

孫芸芸, 廖思惟

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

寒流穿襪更好睡　2重點要做到，不然可能睡更差

寒流穿襪更好睡　2重點要做到，不然可能睡更差

IKEA嘉義店開幕人潮「從賣場排到建築外」　網：大潤發史上最多人

IKEA嘉義店開幕人潮「從賣場排到建築外」　網：大潤發史上最多人

43歲湯唯絕佳狀態讓人讚賞！6套紅毯造型搭配珠寶腕錶最驚豔

43歲湯唯絕佳狀態讓人讚賞！6套紅毯造型搭配珠寶腕錶最驚豔

風・Luxury／梅西與老婆約會秀名錶　勞力士、「錶王」並列心頭好 劉亦菲撞衫金高銀根本天仙打架！「禮服差一元素」網看法兩極 2022十大話題精品包！BV卡帶包持續紅、第一名Chanel 22最難買 梅西聖誕節大曬老婆性感舞姿　貝嫂「一件帽T」高調示愛放閃 乾肌人快吃！營養師曝8種「美肌食物」　抗老、去痘還能防乾燥 adidas X Gucci還沒完！坤達、林思宇搶先曝光聯名第二彈　GG手袋新升級 歐陽娜娜穿「15萬元LV外套」過聖誕節　下衣失蹤小露性感曲線

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面