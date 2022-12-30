悼念龐克教母！Vivienne Westwood旗艦店暫閉、快閃店提前結束只剩今天

記者王則絲／台北報導

英國「龐克教母」Vivienne Westwood今早由官方證實，於倫敦家中安詳離世，享壽81歲。為表示悼念之情，台灣代理商永三表示，Vivienne Westwood台北旗艦店將從2022年12月31日至2023年1月3日暫時關閉總共4天，早先於台北遠東SOGO復興館前廣場開設的快閃店也將提早結束，今天（30日）是最後1日。

▲Vivienne Westwood享壽81歲。（圖／路透）



Vivienne Westwood逝世消息一出，時尚圈群起哀悼，全球的教母粉絲們也抑制不住心碎，紛紛在網路上傳達悲傷心情、並向Vivienne Westwood致敬，而痛失設計師的品牌，則是以暫時關閉店舖的方式表示深切默哀，全球有數家門市加入暫閉行列。

▲Vivienne Westwood SOGO復興館快閃店提早於31日結束，今日為最後一天。（圖／品牌提供）



台灣代理商永三表示，為配合國外的行動，台灣Vivienne Westwood台北旗艦店將從2022年12月31日至2023年1月3日暫時關閉；早先於台北遠東SOGO復興館前廣場開設的Star Wish City快閃店，原訂於1月2日結束，而為表達悼念，將同步於12月31日關閉、等於是提早收攤，想逛的民眾只能把握最後的今日。

Vivienne Westwood選在台北遠東SOGO復興館1樓戶外廣場設置「Star Wish City」快閃店活動，不只能買到招牌土星元素的配件飾品，店內還獨家引入「黑X粉」系列，以粉紅色和黑色為主軸打造多款限定包包與輕巧配飾單品。

▲Vivienne Westwood SOGO復興館快閃店提早於31日結束，今日為最後一天。（圖／品牌提供）