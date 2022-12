梅西聖誕節大曬老婆性感舞姿　貝嫂「一件帽T」高調示愛放閃

記者王則絲/台北報導

本屆世界盃足球賽由阿根廷贏得冠軍,梅西(Lionel Messi)的人氣聲勢空前絕後,與老婆的愛情故事亦是人人口中的佳話,日前聖誕節,梅西在社群大方曬恩愛,Po出老婆穿著緊身紅裙、扭腰擺臀的性感模樣,當作聖誕禮物放送給所有粉絲。鏡頭轉到「貝嫂」維多利亞貝克漢(Victoria Beckham),在聖誕節這天也穿上「All I want for Christmas is David Beckham」字樣的帽T,向老公高調示愛。

▲梅西與老婆一家5口的聖誕合照。(圖/翻攝自IG)



梅西與老婆安托內雅(Antonela Roccuzzo)是青梅竹馬,梅西在9歲時就喜歡上了安托內雅,便一直專情至今,兩人於2017年結婚,育有3個可愛的兒子,甜蜜的愛情故事人人稱羨。今年聖誕節,安托內雅在IG上分享一家5口與聖誕樹的合照,而梅西則是錄下了老婆穿著緊身紅裙裝、拿著香檳酒杯開心舞動身軀的模樣,在社群上和全球粉絲們分享喜悅,用超甜的「老公視角」,大方放送老婆性感的身姿。

同為足球巨星的另一半,貝克漢老婆放閃不落人後,日前聖誕節時,她穿上了一件白色帽T,上頭印有改編自瑪麗亞凱莉經典聖誕歌《All I want for Christmas is you》的歌詞「All I want for Christmas is David Beckham」,高調向老公示愛,並坐在貝克漢的大腿上甜蜜合照,強烈的閃光彈讓網友們都被閃瞎了,另外,貝克漢一家還有一項聖誕傳統,就是「睡衣照」,只見貝克漢與孩子們換上白色絲緞的睡衣,頭戴綠色與紅色的帽子應景,看起來十分幸福開心。

▲貝嫂用一件帽T向老公高調示愛。(圖/翻攝自IG)



