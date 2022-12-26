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梅西聖誕節大曬老婆性感舞姿　貝嫂「一件帽T」高調示愛放閃

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記者王則絲／台北報導

本屆世界盃足球賽由阿根廷贏得冠軍，梅西（Lionel Messi）的人氣聲勢空前絕後，與老婆的愛情故事亦是人人口中的佳話，日前聖誕節，梅西在社群大方曬恩愛，Po出老婆穿著緊身紅裙、扭腰擺臀的性感模樣，當作聖誕禮物放送給所有粉絲。鏡頭轉到「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham），在聖誕節這天也穿上「All I want for Christmas is David Beckham」字樣的帽T，向老公高調示愛。

▲梅西老婆、貝嫂。（圖／翻攝自IG）

▲梅西與老婆一家5口的聖誕合照。（圖／翻攝自IG）

梅西與老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）是青梅竹馬，梅西在9歲時就喜歡上了安托內雅，便一直專情至今，兩人於2017年結婚，育有3個可愛的兒子，甜蜜的愛情故事人人稱羨。今年聖誕節，安托內雅在IG上分享一家5口與聖誕樹的合照，而梅西則是錄下了老婆穿著緊身紅裙裝、拿著香檳酒杯開心舞動身軀的模樣，在社群上和全球粉絲們分享喜悅，用超甜的「老公視角」，大方放送老婆性感的身姿。

同為足球巨星的另一半，貝克漢老婆放閃不落人後，日前聖誕節時，她穿上了一件白色帽T，上頭印有改編自瑪麗亞凱莉經典聖誕歌《All I want for Christmas is you》的歌詞「All I want for Christmas is David Beckham」，高調向老公示愛，並坐在貝克漢的大腿上甜蜜合照，強烈的閃光彈讓網友們都被閃瞎了，另外，貝克漢一家還有一項聖誕傳統，就是「睡衣照」，只見貝克漢與孩子們換上白色絲緞的睡衣，頭戴綠色與紅色的帽子應景，看起來十分幸福開心。

▲梅西老婆、貝嫂。（圖／翻攝自IG）

▲梅西老婆、貝嫂。（圖／翻攝自IG）

▲梅西老婆、貝嫂。（圖／翻攝自IG）

▲貝嫂用一件帽T向老公高調示愛。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

貝嫂, 維多利亞貝克漢, 梅西, 梅西老婆

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