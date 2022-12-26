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IKEA嘉義店開幕人潮「從賣場排到建築外」　網：大潤發史上最多人

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▲IKEA嘉義城市店開幕。（圖／業者提供）

▲IKEA嘉義城市店開幕爆排隊人潮，連IKEA小熊都要被淹沒了。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA在台最新店型「IKEA嘉義城市店」今（12／26）正式對外開幕，一大早就感受到嘉義當地民眾熱情，準備排隊進場的民眾塞爆大潤發賣場，明明是周一上班日，想嚐鮮的民眾從店內排到建築物室外，在地網友分享「史上看過大潤發最多人的一次」、「大嘉義就是狂」。業者表示上午進店人數約6500人。

▲IKEA嘉義城市店開幕。（圖／業者提供）

IKEA全球首間店中店模式的「嘉義城市店」，店址就開在嘉義大潤發賣場內，採用店內牆面做出區隔，600坪賣場空間成功與大潤發賣場做出區隔感，甚至還有之前台北敦北店的影子，跟之前在嘉義的快閃店完全不同，賣場內的走道寬敞之外，也有情境區的展示空間，更有美食小站進駐，除了熱門商品霜淇淋與牛肉丸之外，還有獨家芋泥肉鬆堡開賣。 

▲IKEA嘉義城市店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA嘉義城市店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA嘉義城市店。（圖／記者蔡惠如攝）

而今早開幕日上午氣溫下探9度，仍有上百位嘉義在地民眾，在10點半正式開幕前就搶先卡位，即使是上班日仍有大批人潮湧入店內，超多人潮也在社群內發酵，在地社群《綠豆嘉義人》直擊分享引起討論，表示嘉義大潤發從未有這麼多人潮。民眾也拍照分享，一直到下午1點多還是人山人海，但也有民眾留言：「店小小一家，一下就逛完，很多人去買完美食小舖就離開了。」

▲IKEA嘉義城市店開幕。（圖／業者提供）

▲IKEA嘉義城市店開幕。（圖／業者提供）

台灣IKEA表示，嘉義城市店民眾只要於12／26至明年2／5期間，申辦IKEA宜家卡卡友，就能獲得IKEA新卡友見面禮，今天及跨年連假12／31至明年1／2期間，每日中午12：00至18：00，IKEA小熊玩偶也會不定時出現在店內發禮物。

►600坪IKEA嘉義「全球首間店中店」創紀錄！4大特色搶先看
 

關鍵字：

IKEA, 嘉義, 行動商店, 貨櫃, Hej行動商店, 快閃, 城市店, 大潤發

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