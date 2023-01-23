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初二回娘家別穿黑白、需伴手禮　用2撇步幫今年輕鬆開運

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▲▼過年，春節，伴手，禮盒，送禮，健康。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲回娘家記得要帶伴手禮。（圖／pakutaso、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

正月初二回娘家是嫁出去的女兒回家探望家人的日子，又稱「歸寧」或「回門」，也是女婿的「迎婿日」，正如春節有許多禁忌，回娘家也有4點要注意，此外只要做好2件小事，在民俗說法中還能幫娘家開運，讓今年圓圓滿滿。

其實禁忌另一面也是「禮俗」，在一年的開頭，無論是要訪親人或是朋友聚會，都希望大家開開心心，帶來一些好彩頭，所以知道禮俗等同知道禮數，雖說不需太過沈迷，不過讓大家都能在一年開頭有良好感受也很好，民俗專家表示，回娘家有幾個重點需要注意。

過年,禁忌,習俗,回娘家（圖／取自免費圖庫pexels）

穿新衣、避免黑白
既然是過年回家，建議穿喜氣明亮的衣服去拜訪，如果是新衣更好，如果穿紅色與亮色真的不是你的風格，建議也可以搭配一些配件或首飾，不要穿的全黑全白回家去。

需帶伴手禮
雖然女兒回娘家就像是自己家一般無壓力，但過年回家還是需準備伴手禮，古早的目的是要讓父母安心，代表自己過得好，有餘裕可帶伴手，也能讓聊天時的氣氛更活絡，怎麼做都很加分。紅包金額以雙數為主，避免4尾數與3,000元的金額。

▲▼ 家庭 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

午時前回門
回娘家時間不要太晚，盡量在午時（上午11點前）抵達，因為主要回娘家都是吃中午，這也是很不錯的時間，11點前抵達聊個天，中午吃飯完了還能坐下來敘敘舊，早期下午3點左右就要啟程回夫家，現代社會交通方便，就算留下來吃晚飯也可以。

回家不要做家事
女兒回家不能幫忙洗衣、掃地的禮俗，說法是擔心娘家財氣被女兒掃光，但其背後主要原因在於捨不得女兒在夫家做家事，回到家還要這麼累，也算是中華文化裡才有的隱藏意義，看起來像是迷信，但也是值得好好理解與傳承的心意。

▲▼過年,新年,家用品,保存,家事,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

若想要回娘家時為娘家討喜氣、過年開運，其實有兩個2個小撇步，在伴手禮選擇有「花生」元素或口味的商品，因為花生象徵長壽，很有寓意，且回娘家也可以煮湯圓來吃，象徵圓滿與團圓，湯圓口味有包芝麻或花生，也代表吃進金銀福氣。

▲▼營養師教你湯圓「這樣吃」不發胖 。（圖／Unsplash）

關鍵字：

初二, 回娘家, 開運

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