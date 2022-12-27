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4種最流行的圍巾圍法　保暖又時尚！幫另一半圍「感情秒加溫」

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記者周偉承／綜合報導

前陣子經歷完一波寒流，雖然這幾天氣溫稍微回升，但依舊冷到不想出門，周三開始將有新一波東北季風南下，濕濕冷冷更讓人受不了，出門在外一定要多加衣物保暖身體，除了必備的厚外套外，圍上圍巾保暖脖子也是不錯的方法。知名時尚雜誌日前分享了4種繫圍巾的方式，不僅實用，又能很時尚！

日本《ViVi》雜誌日前在官方推特分享「今年最流行」的4種圍巾圍法，既保暖又好看，即使天氣再冷、穿得再多，還是能穿出時尚的味道：

1.首先將圍巾繞過後頸，兩端自然垂放身前，接著將較長的一端繞脖子一圈，然後將另一邊脖子內側的圍巾抽出一小段做一個小洞，讓較長一端的圍巾能夠穿過去，接著調整圍巾長度跟形狀就完成了。

▲▼ViVi雜誌分享圍巾繫法

▲▼做法簡單又好看。　（圖／翻攝自推特@vivi_magazine，下同）

▲▼ViVi雜誌分享圍巾繫法

2.首先在圍巾中間先打一個結，接著將中間的結靠在脖子前面，將圍巾兩端往後繞過脖子後，交叉穿過脖子前方圍巾的結，最後調整圍巾長度跟形狀就完成了。

▲▼ViVi雜誌分享圍巾繫法

▲▼很像打了一個大蝴蝶結，相當可愛。

▲▼ViVi雜誌分享圍巾繫法

3.首先一樣先將圍巾繞過後頸，兩端自然垂放身前，接著將較長的一端繞脖子一圈，然後將另一端塞進繞著脖子的圓圈裡，穿過去並往下拉好，相反的一端也一樣穿過去拉好，最後將後頸位置的圍巾往上拉，蓋過頭頂變成帽子就完成了。

▲▼ViVi雜誌分享圍巾繫法

▲▼包住整個頭跟脖子，好像小紅帽一樣，保暖又可愛。

▲▼ViVi雜誌分享圍巾繫法

4.一樣也是先將圍巾繞過後頸，兩端自然垂放身前，接著將較長的一端繞脖子一圈，然後將兩端在身前輕輕打一個結，最後調整最前面一端的圍巾樣子就完成了。

▲▼ViVi雜誌分享圍巾繫法

▲▼最後一種最簡單又時尚。

▲▼ViVi雜誌分享圍巾繫法

將以上4招學起來，不只可以自己用，也能幫曖昧對象或另一半圍圍巾，瞬間臉紅心跳、感情加溫，達到另一種抗寒效果，一舉多得！

▼趕快學起來！

關鍵字：

ViVi, ViVi雜誌, 圍巾, 冬天

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