2023節能家電補助可省5000元　申請方法一張圖就看懂

▲經濟部能源局公開2023年家電汰舊換新補助。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中華民國電器商業同業公會全國聯合會，在今（12／26）召開記者說明會宣布明年節能家電補助措施，睽違2年的汰舊換新補助，在明年起回歸，加上明年6月到期的貨物稅減免，意即在明年6月底前購買符合補助資格的節能家電，最高可獲5,000元的補助，申請方式也很簡單。

寒流來襲，許多人都想在家中添購冷暖氣，但目前購買家電最多僅可請領2,000元的貨物稅補助，今電器商業同業公會全國聯合會號召台灣松下、日立冷氣、和泰興業(大金)、聲寶、禾聯碩以及台灣樂金等多家廠商，而經濟部能源局游振偉局長也在會場首度公開補助的申請辦法，明年針對冷暖氣與電冰箱，祭出汰舊換新補助3,000元。

所以從2023年1月1日起至12月31日止，家庭住戶汰舊換新購買能源效率分級標示1級的冷暖氣機與電冰箱，每台皆能補助3,000元，預計為64萬台，之前2018、2019、2020共3年曾提供汰舊換新補助，之後2021、2022未提供，目前購買節能家電僅有貨物稅減免2,000元。

故明年開始，購買一級節能家電「電冰箱、冷暖氣機」，就可享3,000元汰舊換新補助＋2,000元貨物稅減免，總共省下5,000元，要注意貨物稅減免期間僅到明年6月底，加上通膨影響，預估明年新款家電平均也會調漲3%至5%，消費者若有想汰換家中冷暖氣機或電冰箱，建議要在明年6月前出手最划算。

預估此波補助，有望為全台節省6.72億度電、省下18萬戶用電量、減少33.92萬噸碳排，效果等同有872座大安森林公園整年的吸碳量，業者也呼籲全民如家中還有老舊的家電趕緊趁機更換，除了享有政府節能補助之外，採用高效率的家電還能減少平常支出的電費。