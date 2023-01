▲Cartier卡地亞經典鑽石系列,為愛致上最高敬意。(圖/品牌提供,以下同)

卡地亞(Cartier)紅盒中的經典鑽戒乘載著愛與夢想,為愛致上最高敬意,正是迎接新年來臨,以及即將到來的西洋情人節,向情人、親人、與自己表達謝意與愛意的最佳禮物。最經典的Solitaire 1895系列鑽戒象徵著愛的永恆訊息;Étincelle de Cartier系列鑽戒可柔美亦可摩登,作為婚戒或寵愛自己的禮物都合宜;LOVE鑽戒日常佩戴盡顯幸福甜蜜與個性魅力,而愛人也要疼愛自己,百搭的C de Cartier鑽石項鍊值得一輩子珍藏。

▲卡地亞精選美鑽,具超越4C的超凡魅力。

成就Cartier卡地亞鑽石的重要元素,是超越4C的超凡魅力,全世界的鑽石裡只有少數能被Cartier卡地亞的鑽石專家選中,必須是0.18克拉以上鑽石,僅採用淨度介於IF和VS2、顏色D與H等級間的美鑽,並在重量、成色、淨度、切工4C條件外,以嚴苛標準挑選出極具魅力的第5C─代表Cartier卡地亞的超凡魅力,綻放無可比擬的魅力和光芒。

▲Solitaire 1895鑽戒因其問世於1895年而得名,是Cartier卡地亞經典代表作。





▲四爪鑲嵌的Solitaire 1895鑽戒簡約優雅。

Solitaire 1895系列鑽戒

Cartier卡地亞於1895年發表以精美花冠烘托寶石、再以4爪鑲嵌美鑽的Solitaire 1895系列,讓鑽石猶如懸浮半空,盡情散發璀璨光芒,成為Cartier卡地亞最受歡迎的經典設計之一,風格優雅雋永。與時俱進,Cartier卡地亞以鋪鑲設計,展現戒圈美鑽與主鑽相互輝映的無比閃耀。

▲Etincelle鑽石戒指風格秀氣,主鑽約從0.3克拉起。





▲展現不同鑽石車工的Etincelle戒指可疊戴,創造個人風格。





▲Etincelle戒指主鑽有圓鑽、祖母綠切割、梨形切割、公主形切割鑽石可供選擇。

Étincelle de Cartier系列鑽戒

Étincelle de Cartier系列是卡地亞最簡約細緻的鋪鑲鑽石系列,單戴盡顯秀氣柔美風格,令人驚喜的是不僅可作為婚禮珠寶,亦可疊戴。混搭圓鑽、祖母綠切割、梨形切割、公主形切割鑽石或不同材質鑽戒,流露摩登氣息,傳達出獨特、原創性與富有風格的個人態度。

▲LOVE玫瑰金鑽石戒指經典雋永。





▲LOVE玫瑰金鑽石戒環上點綴經典螺絲圖騰。

LOVE系列鑽戒呼應熾熱愛情

Cartier卡地亞最具標誌性的LOVE系列以螺絲圖騰設計著稱,鎖住兩人的誓言與愛情,不少新人選擇以此系列作為廝守一生的永恆承諾,圓形明亮式切割主鑽綻放耀眼光芒,呼應兩人熾熱愛情。

▲C de Cartier鑽石項鍊是寵愛自己的最佳禮物。





▲鑲嵌紅寶石、藍寶石或祖母綠的彩色寶石系列戒指。

C de Cartier寵愛自己

Cartier卡地亞C de Cartier鑽石項鍊,以品牌字首C字烘托出主鑽之美,小巧又別緻的設計,與休閒或正式服裝都能完美搭配,為寵愛自己的最佳禮物;若想為穿搭增添繽紛色彩,彩色寶石系列呈獻紅寶石、藍寶石與祖母綠戒指供訂製,彰顯個人非凡品味。



▲透過卡地亞官網SET FOR YOU鑽戒訂製服務,可模擬訂製專屬的獨特戒指。

SET FOR YOU鑽戒訂製服務

卡地亞的貼心,在官網上的SET FOR YOU鑽戒訂製服務完美體現,可模擬訂製專屬的獨特戒指。第一步先選擇鑲嵌方式、第二步選擇鑽石、第三步個人化訂製、最後則可查看作品並預約,並可透過線上模擬作品鐫刻文字服務,製作出永恆的珍貴臻禮。卡地亞官網SET FOR YOU鑽戒訂製服務 官網連結: Cartier Diamonds