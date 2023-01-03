▲Cartier卡地亞經典鑽石系列，為愛致上最高敬意。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）紅盒中的經典鑽戒乘載著愛與夢想，為愛致上最高敬意，正是迎接新年來臨，以及即將到來的西洋情人節，向情人、親人、與自己表達謝意與愛意的最佳禮物。最經典的Solitaire 1895系列鑽戒象徵著愛的永恆訊息；Étincelle de Cartier系列鑽戒可柔美亦可摩登，作為婚戒或寵愛自己的禮物都合宜；LOVE鑽戒日常佩戴盡顯幸福甜蜜與個性魅力，而愛人也要疼愛自己，百搭的C de Cartier鑽石項鍊值得一輩子珍藏。

▲卡地亞精選美鑽，具超越4C的超凡魅力。

成就Cartier卡地亞鑽石的重要元素，是超越4C的超凡魅力，全世界的鑽石裡只有少數能被Cartier卡地亞的鑽石專家選中，必須是0.18克拉以上鑽石，僅採用淨度介於IF和VS2、顏色D與H等級間的美鑽，並在重量、成色、淨度、切工4C條件外，以嚴苛標準挑選出極具魅力的第5C─代表Cartier卡地亞的超凡魅力，綻放無可比擬的魅力和光芒。

▲Solitaire 1895鑽戒因其問世於1895年而得名，是Cartier卡地亞經典代表作。





▲四爪鑲嵌的Solitaire 1895鑽戒簡約優雅。

Solitaire 1895系列鑽戒

Cartier卡地亞於1895年發表以精美花冠烘托寶石、再以4爪鑲嵌美鑽的Solitaire 1895系列，讓鑽石猶如懸浮半空，盡情散發璀璨光芒，成為Cartier卡地亞最受歡迎的經典設計之一，風格優雅雋永。與時俱進，Cartier卡地亞以鋪鑲設計，展現戒圈美鑽與主鑽相互輝映的無比閃耀。

▲Etincelle鑽石戒指風格秀氣，主鑽約從0.3克拉起。





▲展現不同鑽石車工的Etincelle戒指可疊戴，創造個人風格。





▲Etincelle戒指主鑽有圓鑽、祖母綠切割、梨形切割、公主形切割鑽石可供選擇。

Étincelle de Cartier系列鑽戒

Étincelle de Cartier系列是卡地亞最簡約細緻的鋪鑲鑽石系列，單戴盡顯秀氣柔美風格，令人驚喜的是不僅可作為婚禮珠寶，亦可疊戴。混搭圓鑽、祖母綠切割、梨形切割、公主形切割鑽石或不同材質鑽戒，流露摩登氣息，傳達出獨特、原創性與富有風格的個人態度。

▲LOVE玫瑰金鑽石戒指經典雋永。





▲LOVE玫瑰金鑽石戒環上點綴經典螺絲圖騰。

LOVE系列鑽戒呼應熾熱愛情

Cartier卡地亞最具標誌性的LOVE系列以螺絲圖騰設計著稱，鎖住兩人的誓言與愛情，不少新人選擇以此系列作為廝守一生的永恆承諾，圓形明亮式切割主鑽綻放耀眼光芒，呼應兩人熾熱愛情。

▲C de Cartier鑽石項鍊是寵愛自己的最佳禮物。





▲鑲嵌紅寶石、藍寶石或祖母綠的彩色寶石系列戒指。

C de Cartier寵愛自己

Cartier卡地亞C de Cartier鑽石項鍊，以品牌字首C字烘托出主鑽之美，小巧又別緻的設計，與休閒或正式服裝都能完美搭配，為寵愛自己的最佳禮物；若想為穿搭增添繽紛色彩，彩色寶石系列呈獻紅寶石、藍寶石與祖母綠戒指供訂製，彰顯個人非凡品味。



▲透過卡地亞官網SET FOR YOU鑽戒訂製服務，可模擬訂製專屬的獨特戒指。

SET FOR YOU鑽戒訂製服務

卡地亞的貼心，在官網上的SET FOR YOU鑽戒訂製服務完美體現，可模擬訂製專屬的獨特戒指。第一步先選擇鑲嵌方式、第二步選擇鑽石、第三步個人化訂製、最後則可查看作品並預約，並可透過線上模擬作品鐫刻文字服務，製作出永恆的珍貴臻禮。卡地亞官網SET FOR YOU鑽戒訂製服務 官網連結: Cartier Diamonds