巨型「kate spade手袋」降落漢神巨蛋　超Q兔兔探頭耍萌成新景點

記者王則絲／綜合報導

紐約品牌kate spade為許多女孩們作為精品入門的首選，締造了許多經典款式，受到年輕女孩的歡迎，趕在2022年底，kate spade正式進駐南台灣，插旗高雄漢神巨蛋購物廣場，打造全新概念店，並在百貨前廣場設置了巨型的「sam手袋」造景，只見上頭有一隻兔兔探出頭，呼應即將到來的兔年，可愛萌樣成南台灣最新必打卡景點。

▲kate spade於高雄漢神巨蛋廣場擺設巨型sam手袋造景，成為新打卡景點。（圖／品牌提供）



kate spade初創之時推出的第一個包款即是「sam手袋」系列，至今仍是經典it bag，方正輪廓的外型好搭實用，尤其受到都會女性的喜愛，作為經典的畫布，sam手袋系列幾乎每一季都會帶來新穎變化，然而為慶祝kate spade於南台灣的首間店登場，品牌特別將一只sam手袋巨大化，擺設於百貨前廣場，並讓一隻兔兔從包中探出頭，以迎接農曆新年的到來，現場成為年末與接下來的新年佳節必打卡新景點。

▲kate spade進駐南台灣首間店舖落腳高雄漢神巨蛋。（圖／品牌提供）



此間 kate spade全新概念店引入紐約上城與下城截然不同的設計風格，並將之揉和在同一個空間中，使用視線穿透的落地窗風格，綴以品牌標誌性的綠色、黑色、白色奶油色調色板和粉色、紅色和黃色。而店外的巨型sam手袋正是以 kate spade今年秋季推出的新款為參考打造，新款sam手袋以亮面小羊皮面料製成，注入季節限定飽和綠色，為該店的獨家款式。

▲一月中前，還能在高雄捷運紅線上遇見kate spade New York專屬列車。（圖／品牌提供）



最近南台灣有相當多新店家可以逛，除了高雄漢神巨蛋一家一家精品店接力開幕，眾所矚目的IKEA「嘉義城市店」，也於26日正式開幕，IKEA嘉義店為「全球首間店中店」型態，600坪的IKEA嘉義店位置就在「大潤發賣場內」，跟之前在嘉義的快閃店完全不同，賣場內的走道寬敞之外，也有情境區的展示空間，更有美食小站進駐，並將獨家開賣芋泥肉鬆堡。

▲IKEA嘉義店開幕首日民眾搶逛。（圖／業者提供）



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