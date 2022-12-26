日妞暴動包色了！GU與蜷川實花合作出「碎花內衣」搭配夢幻蕾絲超精緻

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、gu_global IG

內衣是女性每天必穿的單品，擁有正確的尺寸跟杯型，才能讓胸部維持飽滿立體，當然身形也會更好看，不只是機能要顧，花樣設計當然更是必須，最近日系平價服飾品牌GU就在內衣界投下震撼彈，將與日本攝影師蜷川實花合作，推出一系列絕美內衣，讓網友都暴動了！

GU已經不是第一次與蜷川實花聯名，這次再度攜手，竟然是推出超可愛又繽紛的碎花內衣系列，總共有4套款式，包含：橘粉色、淡紫色、孔雀藍跟海軍藍，在胸前運用絕美的繁花設計，邊緣使用單色基底的夢幻蕾絲，連內褲都是兩種布料拼接，整套細節滿滿，當然要包色。

新品消息一在GU IG上面發表，立刻讓女孩留言暴動，要知道，以往這種具有設計感的內衣，成套價往往要破台幣3000元以上，GU向來以平實價格讓女性可以輕鬆享受時尚，照理來說價格不會太貴，是小資女也可以輕鬆包色的系列，真的非常值得期待。

提到精緻又華麗的內衣款式，絕對不能忽略法式內衣品牌SIMONE PÉRÈLE（西蒙佩兒），細緻柔軟的蕾絲，精緻裝點胸型，可以呈現出最性感的女性體態，而且如同客製化般的專屬設計，可以任意選擇杯形、肩帶，宛如量身訂做般的舒適度，穿了就再也離不開。

不只是內衣可以挑選，連內褲同款設計都分超多種功能性，像是平口、丁字、三角等等，能夠按照自己需求，在喜歡的款式之中做選擇，整套搭配不僅儀式感滿滿，同時也兼顧了舒適需求，讓內在美也可以很時尚。