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「擁有著卻不快樂，就丟棄吧」　極簡愛情是為讓你更懂愛

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▲單身,男女,女性,示意圖。（圖／unsplash）

▲太多的雜物跟不安全感，讓我們選擇困難。（圖／unsplash，以下同）

編輯／渺渺小姐

許多人的人生都是這樣選擇的，我先求有，再求好。

這樣的模式不該形成批判，但另一面，也不該變成一種習慣，尤其是自己擁有太多，卻覺得仍是一無所有的時候。

每個人多少都有這種症頭，衣服堆得滿櫃，穿的永遠是那幾件，去旅行過好多國家、吃了好多餐廳，滿坑滿谷的照片，問到「好玩嗎？」「好玩」，「印象最深的是什麼？」「嗯...」想了半天說不出口。

人際關係也一樣，常跟同事、朋友出去吃喝玩樂，真正流淚無助的時候，卻沒人能信任傾吐，寫句悲傷的話在社群帳號上，讓旁人不知所云的秀秀，喊著加油、問著怎麼了，到最後只能在自己面前，大哭一場。

▲旅行,示意圖,旅遊,兩性,單身。（圖／unsplash）

▲感覺自己擁有很多，卻又感到一無所有。

愛情路上，更是有無數懷著不安全感的人們，持續著問著自己「未來我嫁不出去怎麼辦」、「放掉他我還能遇到更好的嗎」、「是不是錯過這次機會，再也沒有了」？拽著不安、疑惑跟妥協，決定了一個人，你不討厭的那個。

先求有，再求好，至少，我不是形單影隻。即便是一件勒得你難過的上衣，至少能面對未來有可能出現的淒風苦雨。

▲單身,兩性,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲真正重要的事物，在捨去後才會顯現。

極簡主義的概念，是違背最初人性的，先捨再求，是要有種程度的領悟，才能下的決定，換句話說，深深地知道自己要什麼，才能重重的珍惜。人在一生中要遇到多少人？不要想每個都能當成朋友，感情有一種極限，因為一見如故、互相珍重的人難求，去掉不需要的應酬，或是花多少心思也不把你當一回事的時間浪費，好好跟愛你的人相處。

男女,交往,夫妻,情侶（圖／取自免費圖庫negativespace）

愛情亦然，填滿內心與生活的，都不是能讓你快樂的事，就像一堆大而無當的傢俱，好幾天甚至都不曾去看一眼，卻擠壓得讓你連睡覺的空間都沒有，擁有著卻不快樂，就丟棄吧，你會發現一直一直不捨丟進垃圾桶的東西，可能只是個意想不到的微小物品，像是一片你所鍾愛的CD，但它長年都埋在沙發椅腳下，你好久都找不到它，然後連讓你開心或平靜的旋律都忘了。

也可能會發現的，是你的勇氣，真真實實的，讓你感覺就是這樣活著，其實就算是一個人，這也很好。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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