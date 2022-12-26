SK-II青春露出「大白兔奶糖」限定版　極少量販售網友也崩潰了！

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、絲芙蘭打工人（營業版）小紅書

迎接2023兔年到來，許多美妝品牌都紛紛推出兔年限定單品，可愛小動物躍上經典單品，不僅值得收藏，送禮也很喜氣，而且幾乎都是熱賣單品換新裝，買回家當然不怕踩雷，以下就特搜多款兔年限定單品，想要擁有就趕快搶起來！

＃SK-II 青春露 大白兔奶糖限定版

提到限定版，當然不能不想到最會出聯名的SK-II青春露，這次在大陸與當地童年回憶的美味「大白兔奶糖」合作，發表新年限定設計，整瓶變成白色包裝，搭配經典的大白兔LOGO，底下還寫了中文字「大白兔」，還原度超高，根本就是把糖果搬上化妝品，預計31日在專櫃開賣，而且數量極少。

新設計一亮相，立刻吸引很多網友討論，多數人都覺得，「實在太有回憶」、「好可愛」、「希望連青春露都是大白兔奶糖味」，不過也有人覺得，「質感都low掉了」、「有點醜」、「這包裝連假貨都不想做」，評價算是相當兩極。

＃THREE 平衡潔膚組－兔年限定

「上蒼處方簽」THREE 2023年將旗下最具代表性的潔膚系列，推出限定組合包裝，紅色基底紙盒搭配滿滿如摺紙般圖樣的小兔子印花，裡面裝了平衡潔膚蜜100g，以及2瓶28ml的平衡潔膚油N，其中「平衡潔膚油N」更是2023年3月才要正式改版的單品，但買此限定組可以搶先體驗更細緻的卸妝感受，鐵粉當然要搶先入荷。

＃Jurlique 2023玫瑰按摩油奢華限定版

澳洲植萃專家Jurlique總以療癒香氣治癒人心，這次與英國現代藝術家Tiffany Lynch跨界合作，推出玫瑰按摩油奢華限定版，一滴就蘊藏2000株活機手摘大馬士革玫瑰精華，加上千葉玫瑰、薰衣草、迷迭香與洋甘菊等植萃精油，再結合荷荷巴油、紅花籽油與堅果油等，滋潤養膚卻不黏膩。

＃CREED 鴻兔大展尊榮禮盒

深受總統級別男性喜愛的頂級王室香水品牌CREED，將旗下最熱賣男香：阿文圖斯、銀色山泉、皇者之風，特別集結推出10ml旅行裝組合，外包裝更以活力滿點的紅色設計，搭配兩隻栩栩如生的大兔子，絕對是送禮、自用都合宜的神級單品。

＃Oribe 經典髮油洗繚禮盒

專業髮品品牌Oribe攜手插畫家Spiros Halaris以兔子為主題，製作出全新的禮盒圖騰，紅色基調搭配燙金的花草描繪，展現出精緻奢華的大氣感，裡面也包含了Oribe熱銷的典藏特調香波洗髮露、典藏特調瞬護髮膜、不可一世髮油旅行版，一組就能完成日常髮絲呵護。