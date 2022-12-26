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日本Mister Donut「胖丁甜甜圈」Q炸！民眾分享「真實崩壞照」笑翻網

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近期有不少民眾前往日本旅遊，許多日本限定的食物或活動，終於不再那麼遙不可及、能夠親身前往朝聖了。近日日本Mister Donut再度迎來《寶可夢》聯名主題的甜甜圈系列，這回不只有大人氣的經典皮卡丘造型，還新增了皮卡丘雪人與胖丁的角色造型，可愛魅力吸引許多民眾埋單，不過就有網友分享，自己買到的胖丁甜甜圈與廣告圖有明顯差距，「真實崩壞照」讓其他網友都笑翻了。

▲胖丁甜甜圈 。（圖／推特）

▲胖丁甜甜圈 。（圖／推特）

▲日本Mister Donut推出「胖丁甜甜圈」。（圖／翻攝自IG）

日本Mister Donut曾多次與《寶可夢》聯名合作，今年12月再度迎來新一波聯名甜甜圈系列，帶來3款特殊造型的甜甜圈，包括招牌的黃色皮卡丘、變成雪人的皮卡丘，以及人氣寶可夢胖丁，為做出胖丁粉紅色的外觀，外層使用的是草莓巧克力，加入奶油內餡，並用巧克力片製作淡藍色的眼珠與耳朵，再以立體的方式呈現胖丁前端的一撮頭髮。

▲胖丁甜甜圈 。（圖／推特）

▲漫畫插畫家えむしとえむふじん用漫畫的方式，在社群幽默分享自己買到的崩壞版「胖丁甜甜圈」。（圖／翻攝自IG）

廣告圖中的胖丁甜甜圈非常可愛，在正式推出後，有不少民眾都在網路上分享自己的甜甜圈戰利品，不過有一名漫畫插畫家えむしとえむふじん就在網路上Po出他買的胖丁甜甜圈，似乎跟想像中的不一樣？只見他獲得的胖丁甜甜圈，其立體頭髮的部分竟是跑到了眼睛中間，好像是胖丁長了一個大鼻子一樣，簡直變成了另一種生物，「真實崩壞照」網友們看到都笑翻了。

不過，當然不是每個胖丁甜甜圈都這麼崩壞，其實在其他網友們分享的圖片中可以看到，大部分的胖丁甜甜圈還是相當可愛的。

▲胖丁甜甜圈 。（圖／推特）

▲胖丁甜甜圈 。（圖／推特）

▲胖丁甜甜圈 。（圖／推特）

▲其他網友分享的胖丁甜甜圈，大部分都還算正常。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：

mister donut, 日本, 胖丁甜甜圈, 寶可夢, 皮卡丘, 甜甜圈

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