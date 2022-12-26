金牛也上榜！最懶星座排行Top 3　冠軍外表優雅，其實連洗頭都懶

編輯／Molly 圖／翻攝IG@sbsdrama.official

你身邊是不是也有一些堪稱「懶癌末期患者」的朋友，懶得做家事、懶得努力、甚至連玩都懶得出門的朋友？在微博擁有超過30萬粉絲的星座專家「木木」就列出12星座中最懶惰排行榜Top 3，尤其冠軍常給人優雅亮麗形象，但他們其實懶到骨子裡了。

Top 3：金牛座



常給人穩重可靠印象的金牛座，其實也有很懶的一面，他們的懶和不懶是依情況而定，有時候會很勤奮，但也有些時候會特別懶，甚至是懶到不出門。金牛對於自己想要做的或是應該做的事，都會認真對待，所以在這些事上很少會偷懶，但若是其他事，他們就常是無所謂的態度，只想攤在床上，根本懶得動。

Top 2：射手座



個性直爽大方、無拘無束的射手座，本來就是比較隨心所欲的星座，他們的懶可以說是一種「任性」，遇到自己不想做的事情，就懶著不做，像是如果不喜歡做家事，他們就會丟在一邊不管不顧，反正其他人會做；如果不想太累，那他們就會找方法偷懶省事，反正只要自己能覺得輕鬆開心就好。

Top 1：天秤座



別看天秤座總是一副優雅亮麗的樣子，其實他們骨子裡就是一個懶洋洋的星座，甚至可以說「懶」已經成為了他們的生活風格，而在旁人看起來，他們就是一種隨遇而安的佛系態度。而當他們的心態也變成「佛系」的話，不管在哪種情況、任何方面，天秤都能懶得心安理得，只要他們想偷懶，那程度可說是無人能及的，比如沒要見人的話，不洗澡、幾天不洗頭都不算什麼。

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