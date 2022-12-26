張員瑛、秀智穿搭掀起「名媛千金風」　毛呢材質、西裝版型穿起來俐落又嬌貴

記者李薇／台北報導 圖／for_everyoung10 IG、skuukzky IG、heybiblee IG

貴氣「千金風格」裝扮上身，可以讓自己看起來氣質大躍進，最近就有不少女藝人都以低調卻又有金貴感的穿搭亮相，像是：張員瑛、秀智、李聖經等等，可以發現即使身穿的品牌不同，但想要掌握這種穿搭質感，毛呢材質很受歡迎同時搭配齊肩肩線，會讓整個人看起來俐落、有精神。

＃張員瑛

最近人氣超火紅的女團IVE成員張員瑛，出席SBS歌謠大賞的時候，身穿一套miu miu格紋短版西裝外套搭配黑色平口短裙、高頂荷葉邊內搭，連髮型都綁著兩個可愛包頭，並戴上同品牌髮夾，看起來可甜可鹹的高貴風格，完全沒有老氣感，反而很襯她18歲的青春洋溢。

＃秀智

為了演活戲劇《安娜》中的千金形象，秀智在劇中一連換上多套別緻穿搭，像是SOONIL白色毛呢麻花西裝外套、HANAVO粉紅色格紋西裝外套、黃白色棋盤格西裝外套等等，不僅保暖度很夠，重點是看起來很精緻，上班、約會都可以展現出女人味。

＃李聖經

有著模特兒身材的李聖經，最近雖然比較少戲劇作品，但在時尚圈依舊活躍，拍大片、看時尚秀一樣都沒少，最近她也分享自己的度假穿搭，只見她挑選了一件白色短袖連身裙，應用類似毛呢質感的布料製作，領口還特別設計了閃亮的波浪圖案，增添優雅細節。