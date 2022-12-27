公園遇到哪一隻貓咪，測你最近該珍惜的事！玩過的網友都讚神準

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

生活步調快速，很多事情稍縱即逝，連緣分也是如此，不好好把握，可能就像是「速食」般，一下就吃完了；日本網站最近就有一個心理測試，透過你會遇到哪一隻貓咪，來探測你最近應該好好珍惜的事物是什麼，測完了不妨在生活過程中好好留意，也許會有想不到的幸運發生，很多玩過的網友也都覺得超準。

Q：當你在公園休息時，突然跑出一隻貓咪，你覺得會是下列哪一隻呢？

A.請好好珍惜「休息時間」

選擇橘色虎斑貓的你最近可能會覺得疲憊，每天一回到家，即使身體已經不行，精神仍想要不斷滑手機、刷訊息，因為日常已經太忙，讓你沒有自己的私人時間，所以總想著多擠出一點空閒，甚至慣性熬夜、睡眠拖延，其實你更需要的是好好休息放鬆，而不是被那些不重要的訊息、八卦洗版，完全放空才能讓你更自在舒適。

B.請好好珍惜「你的敵人」

選擇臉中咖啡色暹羅貓風格的你其實很有幹勁，是一個做什麼都不想輸的人，雖然常常被對手氣得牙癢癢，但請你好好珍惜他們，因為有敵人的存在，你才會提起更多動力來變成更好的人，所以千萬不要想著「敵人消失就好了」，他們在才能使你更完美。

C.請好好珍惜「意外之財」

選擇灰色虎斑貓的人其實財運一直以來都很不錯，玩刮刮樂、買彩券、抽獎等等，都有不少機會獲得意外之財，但你往往有個壞習慣，就是拿到錢之後亂花，所以總是留不住這些意外的收穫，建議可以好好的規劃，存起來也能積少成多，有一筆小財富。

D.請好好珍惜「愛你的人」

選擇黑白色賓士貓的你是一個喜歡交友、朋友圈也相當廣闊的人，常常一整天都在為這些人忙碌，但要記得，朋友多，不見得每個都擁有好交情，你對他們好，不一定代表他們也是付出真心，與其花很多時間、精力在這些人身上，不如把焦點放在真正愛你的朋友、家人，他們才是你該交心、也是最懂你的人。