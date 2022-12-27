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說・流行／回顧2022年時尚圈10件大事：三宅一生離世、GUCCI設計師換人做

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記者鮑璿安／專題報導

來到2022年尾聲，《ET FASHION》特別透過「說流行」專題細數時尚圈這一年來所發生的點點滴滴，今年8月日本品牌ISSEY MIYAKE創辦人三宅一生離世，讓人充滿了不捨，緊接著各大品牌創意總監面臨新舊交替，一轉眼將迎接2023年到來。

1.Bottega Veneta新任創意總監Matthieu Blazy 首秀

▲2022時尚圈大事 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta新任創意總監Matthieu Blazy 首秀 。（圖／品牌提供）

Matthieu Blazy接掌Bottega Veneta後，首秀於今年3月秋冬米蘭時裝周上登場，其中首套造型迎來了以皮革工藝打造的白色背心以及牛仔褲，象徵回歸歷史和傳統力量的決心。

2.金卡戴珊 （Kim Kardashian）穿著已故女星瑪麗蓮夢露的禮服參加MET Gala

▲金卡戴珊（Kim Kardashian）穿壞價值1.4億的瑪麗蓮夢露古董裙。（圖／翻攝自Instagram／kimkardashian）

▲金卡戴珊（Kim Kardashian）穿著價值1.4億的瑪麗蓮夢露古董裙登上MET Gala。（圖／翻攝自Instagram／kimkardashian）

5月MET Gala上，Kim Kardashian演繹了瑪麗蓮夢露於1962年穿的Jean Louis金色禮服，價值480萬美元（約141,760,000元台幣），她還需要進行嚴格節食控制體重，才能確保自己能夠完美塞進禮服並脫下。

3.Valentino專屬的「Pink PP」粉色旋風

橫掃今年秋冬的色系一定是Valentino專屬的「Pink PP」，試圖透過單色系將重點放在單品本身，這強大的玩色功力也助創意總監 Pierpaolo Piccioli奪下2022英國時尚大獎 （The Fashion Awards）最佳年度設計師，讓人更期待明年的新色旋風。

4.ISSEY MIYAKE創辦人三宅一生離世

▲三宅一生。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE創辦人三宅一生今年8月因癌症離世。（圖／品牌提供）

日本設計師品牌ISSEY MIYAKE創辦人三宅一生今年8月因癌症離世，享壽84歲，他因經典的褶皺工藝走紅，被譽為「面料魔術師」，將日本和服元素移植到時裝設計堪稱經典。

5. Daniel Lee確定接任Burberry總監

Daniel Lee確定接替Riccardo Tisci成為Burberry最新創意總監，讓人期待他在BURBERRY的首個系列，於 2023 年 2 月倫敦時裝周上與大家見面。

6.Salvatore Ferragamo更名

擁有近百年歷史的義大利精品Salvatore Ferragamo宣布將品牌名稱更改為「FERRAGAMO」，全新的現代感LOGO取代創始人的手寫字體，走入全新篇章。

7.Alessandro Michele離任Gucci創意總監

年末震撼彈之一，11月Alessandro Michele宣告離任Gucci創意總監，自2015年接掌品牌的他，花了8年時間將品牌骨子裡的復古、文藝手法表現得淋漓盡致，以強烈的極繁主義風格帶來了GG Marmont 系列、 馬銜扣皮革樂福鞋等各種華麗單品。

8.Tom Ford易主

設計師品牌Tom Ford果真易主，雅詩蘭黛集團以 28 億美元（約869億元台幣）價格正式收購 Tom Ford，有望在2023年上半年完成交易，成為該集團有史以來最大金額的收購案。而Tom Ford成衣區塊則由 Ermenegildo Zegna 集團收購，將繼續鞏固品牌的奢侈品地位。

9.FENDI Baguette25歲 

▲Sarah Jessica Parker X FENDI Baguette Capsule 限定系列 。（圖／品牌提供）

▲Sarah Jessica Parker（莎拉潔西卡帕克）在影集《慾望都市》捧紅FENDI Baguette 。（圖／品牌提供）

FENDI Baguette 包款25周年之際，品牌9月大動作空降紐約時裝周舉辦「Fendi Baguette 大秀」，驚喜曝光了與珠寶品牌 Tiffany & Co.、女星 Sarah Jessica Parker 以及日本箱包品牌 Porter 重新詮釋的 Baguette 包款，成為又一里程碑。

10.Bella Hadid的  Coperni 噴漆禮服

 2023 春夏巴黎時裝周上最具話題性的片段，莫過於Bella Hadid 幾近裸身走上伸展台，工作人員利用噴漆打造了一件量身製作且獨一無二的白色禮服，代表科技與實驗性的結合，為 Coperni 與Bella Hadid 雙方都賺足了熱度。

關鍵字：

說流行, 三宅一生, GUCCI

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