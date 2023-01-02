5頂「Jennie同款」冬季帽子搜羅　時髦小偷帽、貝雷帽來自這些品牌

記者王則絲／台北報導

BLACKPINK成員Jennie在私服的穿著中，經常會搭配帽子，來替休閒的造型增加個性亮點，每當她又戴上了哪一款帽子，就會讓搜尋度暴增，帶貨力超狂，尤其是在寒流一波波襲來的冬季，不入手一頂好看又保暖的帽子怎麼行？以下搜羅近期5頂「Jennie同款」帽子，不妨參考看看。

▲Jennie同款小偷帽分別來自LEVAIRE、JW ANDERSON。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane，以下同）



1. LEMAIRE巴拉克拉法帽



2. JW ANDERSON 巴拉克拉法帽

俗稱「小偷帽」的巴拉克拉法帽（Balaclava），在韓星們之間相當受歡迎，Jennie也愛不釋手，近期她就曾戴上兩款小偷帽，分別是灰色針織款，來自法國設計師品牌LEMAIRE；另一款藍色粗針織面料的小偷帽，則是來自搞怪可愛風格的JW ANDERSON。

▲此款拼色、鋸齒邊緣的針織毛帽，為 EDWARD CUMING的作品。



3. EDWARD CUMING針織帽

其中一張Jennie與朋友逛街的私服照中，她頭上戴了一頂拼色的鋸齒邊針織帽，有種童趣可愛的氛圍，Jennie甚至喜歡到曾在舞台上演出時戴上，而此款針織帽來自新銳設計師同名品牌EDWARD CUMING。

▲Lisa與Jennie擁有同款「貓咪耳朵帽」。



4. LOVERBOY貓咪耳朵帽

稍早和讀者們介紹過這款Charles Jeffrey Loverboy「貓咪耳朵帽」，是近期眾多韓星們的穿搭心頭好，包括Lisa和Jennie，她們甚至入手同款，展現親密的姐妹情誼。

▲Jennie近期私服出鏡率最高的貝雷帽。



5. Stephen Jones 貝雷帽

貝雷帽也是Jennie私下非常喜歡的帽型，而近期出鏡率最高的是這款來自英國製帽大師Stephen Jones品牌的黑色貝雷帽，前方飾有品牌Logo扣式、設計簡約，厲害在於它的帽形輪廓，戴起來可以讓頭型特別圓潤好看。