營養師曝4種「促炎食物」要少吃！　加重身體發炎還加速衰老

▲營養師曝有些食物會加重身體發炎、加速衰老，平時最好少吃。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

有些食物有抗氧化、抗發炎成分，多吃可以幫助維持身體健康、肌膚抗老，相反地，有些食物卻會促使發炎，引起或加重身體慢性發炎。營養師沈夏冰表示，如果身體有慢性發炎，不僅會讓減肥變得更困難，還會有心臟病、糖尿病等疾病的風險，他就提醒以下4種「促炎食物」，會加速衰老、加重發炎，平時最好少吃。

＃精緻加工澱粉食品、甜點



像是白麵包、蛋糕、各類甜點等這類精緻加工的碳水化合物食物，在人體當中會快速被吸收、產生熱量，而且通常含糖分很高，很多還會添加像是起酥油、人造奶油來增加口感，很多蛋糕甜點還可能含有飽和脂肪酸、少量的反式脂肪酸，這些都可能會促進慢性發炎的發生，建議平時要少吃。

＃奶茶



市面上的奶茶通常含有大量添加糖，一杯普通的珍珠奶茶，含糖量可能在30～50g，有些奶茶添加的還不是牛奶而是奶精，裡面含有反式脂肪酸，也都是促炎的食物。

如果真的想喝奶茶，建議選擇添加牛奶的奶茶，且盡量選擇無糖或微糖，減少糖量攝取。

＃酒精



許多人吃飯、聚會時無酒不歡，但沈夏冰建議「真的要少喝酒！」因為長期攝取酒精會有促發炎的反應、增加肝臟的損傷，甚至是結直腸癌、乳腺癌和心血管疾病的發病因素。

＃加工肉類



像是香腸、培根、火腿、煙燻肉、鹹肉等這些加工肉類，在加工的過程中會產生很多的N-亞硝基化合物，包含多環芳香烴，其中亞硝酸鹽也會對人體有些損傷，而且過多的食用也會增加人體的氧化壓力程度，可能會導致發炎反應。

另外，加工肉類通常會伴隨著大量的鹽，所以吃的過多可能會引起高血壓，近一步刺激發炎反應，建議日常飲食中一定要控制攝取量，並且盡可能以清淡少鹽飲食為主。

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