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營養師教「吃宵夜不發胖」，口味清淡、別加醬料是重點

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▲▼宵夜吃不胖。（圖／Unsplash）

▲吃清燉牛肉麵會比紅燒口味來的好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

每次一熬夜就想吃宵夜，但是太晚吃東西會給身體負擔，吃錯東西更容易變胖，如果真的非吃不可，讓營養師高敏秒教你怎麼吃不發胖，避開地雷就不怕體重超標。

營養師高敏敏指出，想要不發胖，除了看熱量之外，鈉含量也很重要，衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過6g的鹽，但是看似清爽可口的涼麵，熱量居然要653大卡，鈉含量更是驚人。

▲▼宵夜吃不胖。（圖／Unsplash）

▲宵夜應避免種口味。

生煎包雖然一顆只要108大卡，但是如果長時間吃不節制，想維持身材更是難上加難，所以吃對方法更顯得重要，她舉例如果想吃鹹酥雞，以炸魷魚取代會更好，吃之前可用面紙將炸物上面的油吸掉，另外一些點心像是章魚燒，盡量不要加美乃滋，建議吃原味或是醬油提味，紅燒牛肉麵可換成清燉口味，不只熱量降低，也能減少鈉的攝取。

▲▼宵夜吃不胖。（圖／Unsplash）

▲黑巧克力對身體健康有幫助。

除了吃對方是， 也可以計算一下自己的基礎代謝率，挑選宵夜盡量選擇熱量小於基礎代謝率10%的健康食物（最好<100大卡），就像以28歲的165公分、50公斤為例計算，宵夜最好控制在100-130大卡，因此宵夜建議可吃一把堅果、一杯低脂鮮奶、一杯無糖優格、一杯無糖豆漿、或是兩口黑巧克力都是好選擇。

關鍵字：

宵夜, 熱量, 不發胖

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