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C羅聖誕禮是千萬勞斯萊斯！　女友砸錢不手軟、百萬柏金包是日常

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▲▼C羅與喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜送C羅的聖誕大禮是上千萬元的勞斯萊斯，全家立刻坐上名車試乘。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／綜合報導

歐美名流們紛紛在IG上開箱聖誕禮物，37歲葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）抱著女兒走向庭院，驚見交往7年的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）送上的大禮竟是要價上千萬元的勞斯萊斯名車！他立刻興奮跳上新車，載著全家試乘，足見喬治娜砸錢不手軟，平日愛馬仕（Hermès）根本包色購買。

▲▼C羅與喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲抱著女兒的C羅見到聖誕禮物勞斯萊斯驚喜不已。（圖／翻攝georginagio IG）

▲▼C羅與喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜準備LV、Prada等精品作為聖誕禮物。（圖／翻攝georginagio IG）

C羅在世界盃足球賽含淚落敗，職業生涯動向也未明，事業不盡如意之際，在聖誕節收到女友喬治娜送的千萬勞斯萊斯名車，終於讓他笑開懷，小孩們也分別收到腳踏車當禮物，喬治娜還為親友準備LV（Louis Vuitton，路易威登）、Prada精品作為聖誕禮物，相當大手筆。

▲▼C羅與喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲C羅女兒的聖誕禮物是腳踏車。（圖／翻攝georginagio IG）

喬治娜敢花錢也會賺錢，她替C羅打理健髮等事業，被C羅大讚是得力助手，而她疼愛家人更寵愛自己，收藏許多百萬元起跳的愛馬仕鱷魚皮柏金包，尤其獨鍾亮眼色調，成為她日常的「基本配備」。

▲▼C羅與喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜買名牌不手軟，收藏各色的愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝georginagio IG）

▲▼C羅與喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜搭私人飛機，愛馬仕鱷魚皮柏金包是基本配備。（圖／翻攝georginagio IG）

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關鍵字：

C羅, 世界盃足球賽, 喬治娜, 勞斯萊斯, 愛馬仕

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