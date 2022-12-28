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試・開箱／輕鬆變「老化絕緣體」！用阿爾卑斯山白鑽石寵愛肌膚太奢華

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

肌膚滋養呵護，富含滿滿抗老、美白或是保濕能量的精華液，是保養步驟中的精髓，只要選對單品，可以說是事半功倍，美肌效果能全方位提升，最近就有幾款厲害的精華液推出，想要拿下口罩也有逆齡好狀態，就要選它們。

＃赫蓮娜 極萃高光新生精華，50ml、售價10700元

▲赫蓮娜,ALBION,蘭芝,精華,抗老,保養,。（圖／品牌提供）

頂級「乳霜霸王」赫蓮娜除了黑白繃帶熱賣多年，2023年1月再次重磅升級極萃高光新生精華，再創奢華保養巔峰，不只阻斷，還能清零抗老的新科技，讓妳輕鬆成為老化絕緣體，從最純淨的阿爾卑斯山上摘取有「白鑽石」美名的雪絨花，透過獨家工法萃煉出雙倍精萃，提高肌膚賦活能量，更協同菸鹼醯胺、鼠李糖萃取，能夠改善肌膚細紋，增加緊緻彈力。

＃ALBION 妃思雅美肌之源超酵能雙精萃，40ml、售價5000元

▲赫蓮娜,ALBION,蘭芝,精華,抗老,保養,。（圖／品牌提供）

以「先乳後水」的保養概念，顛覆女孩美肌習慣的ALBION，除了健康化妝水早就是美妝大賞拿到手軟的神器之外，旗下妃思雅美肌之源超酵能雙精萃更是一直默默熱賣的隱藏單品，這次成分更升級，全新添加老鸛草精萃、白百合精萃、葡萄籽油、蜂王漿精萃4大成分，總共多達20種植萃能迅速打造細緻絲滑的逆齡美肌。

＃蘭芝 完美新生三效賦活精華，40ml、售價2700元

▲赫蓮娜,ALBION,蘭芝,精華,抗老,保養,。（圖／品牌提供）

最受年輕女孩喜愛的韓系保養蘭芝，發現女性從33歲開始，就會出現斷崖式衰老，毛孔粗大、膚色蠟黃、臉蛋下垂一夕之間通通出現，因此，蘭芝推出一瓶可以從20歲就開始使用，到40歲也依舊有效的抗老保養：完美新生三效賦活精華，運用A醇微囊、生物類黃酮化合物與膠原蛋白胜肽，三管獨立包裝在擠出瞬間激活能量，以最新鮮的姿態，提升肌膚光澤、彈性與撫紋效果。

關鍵字：

赫蓮娜, ALBION, 蘭芝, 精華, 抗老, 保養

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