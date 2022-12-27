FENDI與張艾嘉兒子推免費線上遊戲！「超萌貓熊、法棍包」時尚迷必玩

記者鮑璿安／台北報導

2022年末即便沒有聚會活動，抱著手機也能不孤單，FENDI宣布與張艾嘉之子、藝術家王令塵再次合作，推出「Fendidi Playground芬弟弟遊樂場」數位小遊戲，玩家可在冒險旅程中感受品牌雙F Logo與招牌Baguette包款的魅力。

▲王令塵為品牌設計的虛擬角色Fendidi。（圖／翻攝自IG）

FENDI與藝術家王令塵（Oscar Wang）2019年曾合作創作FF卡通熊貓，今年年末延續該主題，打造「Fendidi Playground芬弟弟遊樂場」數位小遊戲，玩家可以在遊戲中選擇喜愛的Fendidi家族角色展開冒險旅程，透過閃躲突發的危機與陷阱，並拾取精美Baguette包款獲得積分。

體驗遊戲「Fendidi Playground芬弟弟遊樂場」

王令塵將品牌經典元素都注入遊戲場景，無論是擺放著Baguette包款的背景或是穿著FF Logo的的Fendidi貓熊，皆讓時尚迷回味無窮。品牌為此更發表了一分鐘動畫預告片，影片中可愛的Fendidi貓熊家族住進了Baguette包款造型小屋，圍在一起製作餅乾，充滿歡樂節慶氛圍。

▲Burberry打造出衝浪遊戲「B Surf」。（圖／翻攝自IG）

精品與遊戲的結合早已經有先例，像是Burberry 2020年就曾打造出衝浪遊戲「B Surf」，讓玩家選擇自己喜愛的衝浪小鹿造型，體驗當時話題性的TB Summer Monogram系列，在虛擬世界中享受奔馳競速快感，如今還是可以點入體驗遊戲。

體驗遊戲