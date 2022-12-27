fb ig video ETtoday search mobile

FENDI與張艾嘉兒子推免費線上遊戲！「超萌貓熊、法棍包」時尚迷必玩

>

記者鮑璿安／台北報導

2022年末即便沒有聚會活動，抱著手機也能不孤單，FENDI宣布與張艾嘉之子、藝術家王令塵再次合作，推出「Fendidi Playground芬弟弟遊樂場」數位小遊戲，玩家可在冒險旅程中感受品牌雙F Logo與招牌Baguette包款的魅力。

▲FENDI。（圖／翻攝自IG）

▲王令塵為品牌設計的虛擬角色Fendidi。（圖／翻攝自IG）

FENDI與藝術家王令塵（Oscar Wang）2019年曾合作創作FF卡通熊貓，今年年末延續該主題，打造「Fendidi Playground芬弟弟遊樂場」數位小遊戲，玩家可以在遊戲中選擇喜愛的Fendidi家族角色展開冒險旅程，透過閃躲突發的危機與陷阱，並拾取精美Baguette包款獲得積分。

體驗遊戲「Fendidi Playground芬弟弟遊樂場」

王令塵將品牌經典元素都注入遊戲場景，無論是擺放著Baguette包款的背景或是穿著FF Logo的的Fendidi貓熊，皆讓時尚迷回味無窮。品牌為此更發表了一分鐘動畫預告片，影片中可愛的Fendidi貓熊家族住進了Baguette包款造型小屋，圍在一起製作餅乾，充滿歡樂節慶氛圍。

▲FENDI。（圖／翻攝自IG）

▲Burberry打造出衝浪遊戲「B Surf」。（圖／翻攝自IG）

精品與遊戲的結合早已經有先例，像是Burberry 2020年就曾打造出衝浪遊戲「B Surf」，讓玩家選擇自己喜愛的衝浪小鹿造型，體驗當時話題性的TB Summer Monogram系列，在虛擬世界中享受奔馳競速快感，如今還是可以點入體驗遊戲。

體驗遊戲

關鍵字：

FENDI, Baguette, 王令塵, Fendidi Playground

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

金牛也上榜！最懶星座排行Top 3　冠軍外表優雅，其實連洗頭都懶

金牛也上榜！最懶星座排行Top 3　冠軍外表優雅，其實連洗頭都懶

寒流穿襪更好睡　2重點要做到，不然可能睡更差

寒流穿襪更好睡　2重點要做到，不然可能睡更差

IKEA嘉義店開幕人潮「從賣場排到建築外」　網：大潤發史上最多人

IKEA嘉義店開幕人潮「從賣場排到建築外」　網：大潤發史上最多人

梅西聖誕節大曬老婆性感舞姿　貝嫂「一件帽T」高調示愛放閃 冬季以油養膚正好！牛爾點名「3款美容油」，跟著下手就沒錯 日本Mister Donut「胖丁甜甜圈」Q炸！民眾分享「真實崩壞照」笑翻網 營養師教「吃宵夜不發胖」，口味清淡、別加醬料是重點 43歲湯唯絕佳狀態讓人讚賞！6套紅毯造型搭配珠寶腕錶最驚豔 日妞暴動包色了！GU與蜷川實花合作出「碎花內衣」搭配夢幻蕾絲超精緻 2022十大話題精品包！BV卡帶包持續紅、第一名Chanel 22最難買

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面