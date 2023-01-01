眼周一老視覺年齡加10歲！頂級「奶油眼霜」療癒質地奢寵肌膚

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

現代人用眼頻繁加上藍光刺激，比起過去，眼周老化速度加快，若是沒有及早護理，乾燥過度就很容易形成細紋，所以隨時保濕滋潤非常重要，以下就盤點多款厲害的眼霜系列，只要每天勤勞呵護，40歲也能像20歲般擁有明亮雙眼。

＃嬌蘭 蘭鑽極萃氧生眼唇霜，20ml、售價11800元

跟蘭花有著密不可分關係的法國嬌蘭，8月將旗下蘭鑽極萃氧生眼唇霜進行成分升級，根據專家研究發現，蘭花根部擁有驚人的賦活功效，透過奈米化高滲透科技，讓蘭花濃縮精萃分子更小，可以更快速、更好的吸收進肌膚，展現逆齡奇蹟。

＃sisley 抗皺活膚御緻眼唇霜，15ml、售價6200元

「植物美容學」專家sisley旗下奢華的抗皺活膚御緻眼唇霜，是眼部跟雙唇都能使用的多功效單品，裡面蘊含17種植物活性精華，不僅使用起來充滿植萃香氣超療癒，更重要的是能夠針對眼周細紋、暗沉等狀況進行修護，搭配醫療級不銹鋼滾輪，輕輕滑動按摩，重現明亮光采。

＃赫蓮娜 極萃高光新生眼霜，15ml、售價6000元

以頂級醫學保養守護女性肌膚，赫蓮娜將旗下的極萃高光新生眼霜在2023年1月進行全面提升，專利「清零抗衰老科技」，搭配高濃度阿爾卑斯山「白鑽石」α雪絨花精萃，細緻奶霜質地，帶有淡淡的雪絨花粉膚色，一抹就能增加肌膚滋潤度，秒殺老化問題。

＃資生堂 紅妍超導循環眼部精華，15ml、售價2600元





資生堂的「小紅瓶」紅妍超導循環肌活露，推出之後立刻受到女性喜愛，以同樣成分為基底，加碼推出專為眼部設計的紅妍超導循環眼部精華，日本赤靈芝、鳶尾花、魚腥草、10倍洛神花精華、10倍酵母精萃添加，再加上日本赤棗萃取物、胺基酸彈力複合物，使用起來立刻有感，睫毛也跟著纖長。

＃ALBION 妃思雅美肌之源新生眼霜，15g、售價5900元

以健康化妝水風靡日本的ALBION，旗下妃思雅美肌之源新生眼霜其實也超好用，柔滑乳霜質地，一抹就像是奶油般融化，迅速滲透進肌膚底層，同時在表層形成保護膜，阻擋水分散失，重現飽滿彈力狀態，搭配如同水晶般的按摩棒，還可以幫助眼周做按摩刮痧，舒緩疲勞。

＃品木宣言 駐顏有樹全效撫紋A醇眼霜，15ml、售價2150元

以「靈芝水」深植人心的品木宣言，抗老的駐顏有樹系列在年末推出全效撫紋A醇眼霜，協同此系列的明星修護成分：榆綠木萃取、六胜肽，加上以微晶球保鮮技術包覆高效A醇成分，使用起來溫和又有效，為眼周開啟「無痕模式」，就靠這一瓶。

＃DR.CINK 逆齡抗痕花蜜賦活眼霜，15ml、售價1280元

MIT品牌DR.CINK以醫美保養深受許多粉絲支持，其中，花蜜抗老更是很多人超愛用的系列，熱銷30萬瓶，3月再度追加出眼霜，有別於一般眼霜濃密厚重的質地，這款單品使用起來相對輕盈、無負擔，但滋潤度仍然優秀，淡淡的蜂蜜花香，讓保養都成為最享受的事。