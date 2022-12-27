溫昇豪買6萬Oris送貴人兒子　跳過女兒自招「我的都是她的了！」

▲温昇豪戴Oris年度最輕的Coulson限量腕錶。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／高雄報導

瑞士機械錶品牌Oris全台第3間「Watch & Coffee」複合式概念店，今於高雄義享天地盛大開幕，男星溫昇豪出席感受沉浸式購物體驗，他一邊品嘗來自宏都拉斯瑪爾卡拉地區採永續農法種植出的小農咖啡，一邊賞錶，自認「錶痴」的他立刻包下62,000元的Big Crown鹿皮錶，準備送給助他入圍「國際艾美獎」的新加坡製作人兒子，讓他們父子一起戴Oris父子錶，是否也替10歲女兒備好錶？他笑說：「別這樣推坑，我的都是她的了！」

▲溫昇豪佩戴的Oris Coulson腕錶，限量1000只，128,000元。





▲Orsi瓦爾登堡鐵路腕錶限量1000只，錶背刻有火車頭圖案，62,000元。

溫昇豪從拍了《危險心靈》確立當演員的目標後，開始步上機械錶之路，目前已收藏15只錶，他不求複雜功能性，重視搭配性，今他佩戴的Oris攜手空中消防組織Coulson Aviation推出的Coulson限量腕錶符合他的期待，因為是品牌與瑞士蘇黎世聯邦理工學院共同研發錶界首創的3D列印碳纖維錶殼，輕盈又堅固，重量僅65克，搭載自製Calibre 400自動上鍊機芯，全球限量1000只；此枚機芯也運用在Divers Sixty-Five潛水錶，代表具高抗磁、5日動力儲存與10年保固。

▲溫昇豪在Oris高雄義享天地「Watch & Coffee」複合式概念店，品嘗咖啡與賞錶。（影／記者陳雅韻攝）





▲Oris Divers Sixty-Five 12H Calibre 400皮錶帶款式，94,000元。

入口有Oris小熊迎賓的Watch & Coffee複合式專賣店，同時展出新作瓦爾登堡鐵路限量錶，這條連結Oris發源地Holstein的13公里鐵路歷經百年於今年底升級，品牌特別推出限量1000只的限量錶紀念，黑色面盤飾以軌道式分鐘刻度環，錶背鐫刻古老的蒸氣火車頭。





▲Oris小熊在義享天地專賣店門口迎賓。





▲在Oris Watch & Coffee專賣店可輕鬆品嘗宏都拉斯小農咖啡。

Rado（雷達表）也前進高雄義享時尚廣場，於2樓開設品牌名品店，以金、銀色簡約結構營造寬敞明亮空間，展出明星商品Captain Cook庫克船長系列、True真我系列、True Square真我方形系列等全系列作品；而為慶祝全新名品店開幕，祭出首賣款DiaStar Original鑽星系列60周年限定紀念錶，為品牌與阿根廷籍知名設計師Alfredo Häberli合作的結晶，面盤為圓錐形拋光Ceramos™碳化鈦金屬陶瓷搭配放射狀拉絲錶殼，配上緞面拉絲不鏽鋼米蘭錶帶或灰色紡織錶帶，風格前衛。

▲Rado也前進高雄於義享時尚廣場，於2樓開設名品店。（圖／Rado提供，以下同）





▲Rado高雄義享名品店首賣的DiaStar Original鑽星系列60周年限定紀念，57,200元。

