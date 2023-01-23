過年換新妝！比護唇膏還保濕的「頂級唇膏」、日妞都在畫的莓果色睫毛膏必搶

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

過年紅包滿滿，保養已經擁有了，那添購新的彩妝單品絕對很必要，像是底妝、口紅、眼影等單品，都是每月都會消耗的生活用品，隨著潮流買入新色、新款，上妝也有好心情，以下就盤點多個值得入手的單品，打造精緻妝容就靠它們。

＃sisley 植物閃耀水潤唇膏，3g、售價1600元

總是運用天然植萃打造奢華單品的sisley，想體驗一下極致奢華感受，一定要入手植物閃耀水潤唇膏，超可愛的金色斑馬紋包裝設計，轉出的唇膏更是絲滑水感，輕輕一抹就可以修飾唇紋，以最頂級的植物潤唇霜作為基底，搭配澎潤溶心植物精粹，上妝同時呵護雙唇。

＃ADDICTION 魅癮超濃密睫毛膏，售價1130元

有在關注日系美妝的人不難發現，彩色睫毛是近年櫻花妹都很流行的妝容單品，時髦品牌ADDICTION也趁勢推出魅癮超濃密睫毛膏，有黑色、棕色跟莓果色，想要銳利、溫柔感妝容通通都能滿足，同時針對亞洲女性普遍稀疏的睫毛，營造豐盈捲翹效果，想跟上最潮妝容當然要擁有。

＃THREE 魅光幻眸眼采盒，售價2400元

以「溫暖太陽的永恆蘊意」為春季彩妝靈感的THREE，每次都以獨特又適合亞洲女性的配色眼影，吸引彩妝迷收藏，這次也不例外推出兩款限定色調，先霜狀打底、再疊擦上閃耀細粉的特殊上妝方式，能讓眼影更加服貼又顯色，輕鬆打造明亮雙眸。

＃TOM FORD 設計師絲絨霧光唇膏，售價1950元

總能召喚出女人最性感一面的TOM FORD，旗下設計師絲絨霧光唇膏系列日前再度推出話題新色，霧面材質添加了玫瑰果油、乳木果油萃取、洋甘菊精油，塗抹的瞬間就像是高級絲絨布料輕撫過雙唇，絲滑又柔軟的手感，展現極致優雅唇色。

＃雅詩蘭黛 聚光粉保濕粉底精華，售價2400元

「底妝霸主」雅詩蘭黛在2022年11月推出24H聚光粉保濕粉底精華，延續「粉保濕」系列長效的爆水續航力，在秋冬也能讓沙漠肌擁有細緻水光妝效，雖然是保濕款粉底，但遮瑕度依舊很強，一層就能夠打造出無瑕疵的水煮蛋肌，讓妳上妝比素顏還像裸肌。