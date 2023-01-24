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走春就噴「桃花香水」姻緣自動上門！輕鬆打造溫柔小白兔氣質

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

新年新氣象，單身的人要積極起來了！噴上這幾款「桃花香水」包準妳能招來更多好姻緣，以下就盤點多款厲害的勾人香氣，讓個性大剌剌的妳也能輕鬆擁有溫柔小白兔氣質，走過妳身邊立刻被香味吸引，哪個男孩不會貼上來。

＃寶格麗 無盡熱吻淡香精，100ml、售價8975元

▲寶格麗,GIORGIO ARMANI,Chloé,JIMMY CHOO,歐舒丹,香水,桃花香水,。（圖／品牌提供）

2022年才剛剛上市的寶格麗悅享盛典系列香水，一上市就以馥郁的香氣吸引香迷朝聖，其中，運用梔子花為主題的無盡熱吻淡香精，在調香師巧妙的撮合下，搭配龍涎香的溫暖綻放，讓整體香味更顯極致高雅，同時又充滿濃郁的意式風情，浪漫熱情。

＃GIORGIO ARMANI 高級訂製淡香水花園系列－米蘭玫瑰，100ml、售價7500元

▲寶格麗,GIORGIO ARMANI,Chloé,JIMMY CHOO,歐舒丹,香水,桃花香水,。（圖／品牌提供）

GIORGIO ARMANI推出多款香水，其中，花園系列採取淡香水設計，味道特別清新，不管哪一款都很適合一年四季使用，盲選很可以；尤其是超熱賣、女孩都該擁有的「米蘭玫瑰」，更是有別於一般的玫瑰香調，更加嬌柔、知性的氣息，最能凸顯女性魅力。

＃Chloé 綠漾玫瑰精粹淡香精，100ml、售價7300元

▲寶格麗,GIORGIO ARMANI,Chloé,JIMMY CHOO,歐舒丹,香水,桃花香水,。（圖／品牌提供）

最懂玫瑰的Chloé是很多小資女的第一瓶香水，迷人玫瑰香調總是讓人輕易淪陷，這次綠漾玫瑰精粹淡香精採用100%天然來源的有機玫瑰成分，運用細膩工法萃取出自然香氣，揉和佛手柑、橙花、雪松與檀香，是一款清新奔放的花系香水，在瓶身包裝運用回收材料再製，環保愛地球。

＃JIMMY CHOO 熾愛永恆淡香精，100ml、售價4400元

▲寶格麗,GIORGIO ARMANI,Chloé,JIMMY CHOO,歐舒丹,香水,桃花香水,。（圖／品牌提供）

總是在腳尖帶給女性自信的JIMMY CHOO推出熾愛永恆淡香精，由調香師Sonia Constant與Louise Turner共同演繹的香味故事，前調用玫瑰、粉紅胡椒和苦杏仁油融合，整體香氣核心以黑櫻桃酒為主角，融合沙巴茉莉與香根草，後調透過香草和東加豆點綴乾燥苔蘚，展現大膽挑逗氛圍。

＃歐舒丹 洋梨玫瑰淡香水，50ml、售價2100元

▲寶格麗,GIORGIO ARMANI,Chloé,JIMMY CHOO,歐舒丹,香水,桃花香水,。（圖／品牌提供）

歐舒丹經常都會推出限定香氣的單品，每每有新貨總讓粉絲瘋狂，這次以洋梨融合玫瑰氣息，帶有優雅花香與輕甜水果香的單品，充滿女人味的同時又不會過於可愛，是讓人一聞就會上癮的清爽香味，日常噴、約會噴都很適合，超級百搭。

關鍵字：

寶格麗, GIORGIO ARMANI, Chloé, JIMMY CHOO, 歐舒丹, 香水, 桃花香水

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