《單身即地獄2》成員IG公開！神顏值申瑟基、性感朴世正私下模樣曝光

記者王則絲／綜合報導

超人氣的Netflix實境戀綜《單身即地獄》第二季於本月份開播，節目預計將找來12名男女成員配對，而目前出場的成員已有5男5女，顏值、身材通通在線，隨著節目進展，部分年齡、職業資訊已經公開，在網上掀起熱烈討論，以下一起來看看成員們的IG，了解更多他們私下的模樣！

申瑟基

作為節目中第一位出場的成員，申瑟基立刻驚艷觀眾，擁有相當標緻的五官，一點不亞於女明星，不論是說話還是舉手投足間，都流露一股溫柔氣質，而這不是沒有原因的，今年25歲的申瑟基，其實是首爾大學音樂學院的學生，更曾經獲得2020年韓國春香小姐的冠軍。

朴世正

擁有小麥膚色的朴世正，給人一種健康、性感的形象，穿著打扮也很火辣，走的是歐美風的路線。

李昭隸

身材嬌小的李昭隸皮膚白皙、清新鄰家女孩的印象深植觀眾的心，看起來柔弱無害，讓人容易對她激起保護慾，私下喜歡跳舞的她相當有反轉魅力。

李娜汀

英文說得比韓文更加流利的李娜汀，身材高挑、纖細，熱愛各種運動，節目中的她顯得比較樸素一些，但是在她的IG上可以看到許多性感的造型。

崔瑞恩

崔瑞恩今年28歲，職業是一名畫家，知性的氣質由此而來，此外，她性感的身材也是一大亮點，憑藉姣好外貌曾獲選為2021年的韓國小姐。

崔鍾宇

擁有白皙皮膚、演員相的崔鍾宇，一出場就吸引不少女性觀眾的目光，曾是足球員的他身材十分健壯。

曹隆載

曹隆載獨有的陽光魅力和體貼的性格，是不少女生成員對她產生好感，最大特點是他寬闊厚實的肩膀，讓他從學生時代就有「肩膀流氓」的封號。

金韓彬

炒熱氣氛強者金韓彬，有種化解尷尬、讓人卸下心防的能力，帥氣的五官在帥哥群當中也不遜色，開朗笑容則凸顯他真摯的性格。

申東佑

外型出眾的申東佑，壯碩體態相當完美，今年31歲，雖然看上去像是從運動相關的人士，但其身份其實是一名整形外科醫師。

金珍映

後來加入的男成員金珍映一出場就很搶風頭，很明顯的奪走了女成員們的目光，外表高冷，但舉止行為很真性情，為節目增加了一些笑料。