2023早春3大潮流！龜背芋洋裝、浪漫純白刺繡　一回暖就成為焦點

實習記者蔡孟廷／綜合報導

雖然現在仍是隆冬臘月，不過2023早春潮流已經在身邊如火如荼展開，今天《ET Fashion》整理3項必備的潮流特色，讓你用最時尚的單品做好準備，一旦天氣回暖馬上迎接春意闌珊，成為春天不可不看的一道風景。

南洋風情

或許聽起來有點老套，但誰能拒絕棕櫚樹、龜背芋與扶桑花共組的協奏曲，剪影是永遠不會過氣的元素，在2023春夏秀場中有許多品牌都利用這些植物的印花作為靈感，例如：Oscar De La Renta的經典印花洋裝、JOHANNA ORTIZ的棕櫚剪影印花洋裝，更有甚者，Dion Lee則直接以龜背芋葉片作為靈感，還沒上市就引起討論。

▲2023早春Oscar De La Renta用植物與花卉帶來春天的氣息。（圖／翻攝自Neiman Marcus官網）

▲說到南洋，怎麼能不提到棕櫚樹，JOHANNA ORTIZ在早春就帶來夏日風情。（圖／翻攝自Mytheresa官網）

純白刺繡

蕾絲不只能展現華麗感，「馬德拉刺繡」在春夏之際能夠在保有輕盈靈動的同時，也能夠減少繁複所引發的視覺疲勞，有「蕾絲女王」之稱的Alberta Ferretti，在今年早春也在設計中大量使用，Chloé也用同樣的手法為純白的洋裝增添細節，讓整件洋裝充滿柔和的女性魅力，讓馬德拉刺繡抓住大好時節的春風，展現浪漫與性感。

▲Alberta Ferretti不用蕾絲，而用馬德拉刺繡展現早春優雅風情。（圖／翻攝自Alberta Ferretti官網）

▲馬德拉刺繡一直是Chloé品牌的符碼之一，2023早春大量使用展現少女感。（圖／翻攝自Chloé官網）

濃豔色彩

自從Valentino和Versace將粉紅色與霓虹色帶回到時尚圈，一改2010年後流行的「Normcore」風格，極簡主義式微，讓人不禁想起Y2K時期的浮誇與奢華，各大品牌早春也延續著這個態勢，Proenza Schouler也大膽的挑戰亮橘色絲絨洋裝，讓人耳目一新，就連Chanel都選擇擁抱鮮豔的色彩，以醒目紅色結合工坊工藝。

▲Proenza Schouler為2023早春帶來鮮豔色彩，令人印象深刻。（圖／翻攝自Proenza Schouler官網）

▲2023早春就連Chanel都用亮眼的顏色迎春，盡情釋放熱力。（圖／翻攝自Chanel官網）