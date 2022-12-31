《餘命10年》、《我想吃掉你的胰臟》　3部日系純愛電影超好哭

文／女子學

在日本劇情長片中，患有絕症的主角因患有絕症，而不得不提早面對死亡的殘酷，這樣一類的情節因格外動人，而成為一派主流作法。含蓄不奔放、緩慢而寧靜的畫面，用層層堆疊的方式講述創作者所欲傳達的人生觀，並在結尾釋放憋屈先前所累積的情緒，關於面對離別的日系純愛電影，總是能輕易耗掉影迷們不少衛生紙。

活著是由數十年的苦痛構成的漫長旅程，但死亡卻是一瞬間的事，對提早到來的離別，一同跟著三部動人催淚的日系純愛電影，在離別之前感受關於活著的意義與美好。

1.《餘命10年》

由小松菜奈、坂口健太郎主演，改編自同名小說的催淚電影，講述患有罕見絕症的高林茉莉，得知了自己僅剩十年的壽命。在僅剩不長的餘生中，茉莉將心力投注在自己的寫作職涯。為了讓自己不會害怕死亡、不讓深愛他的人感到悲傷，茉莉下定決心不談戀愛，讓自己不再對人世有任何一絲留戀；然而，國中同學真部和人的出現，動搖了茉莉原本的堅持。

▲《餘命10年》由小松菜奈、坂口健太郎主演。（圖／《餘命10年》劇照）

「絕症情節」是亙古不敗的催淚題材，當人生的期限被明確標記，以負面消極去面對餘生，其殘酷才是更為貼近真實。電影以茉莉的絕症為核心，去探討家人、摯友、愛人在面對離別的情緒，尤其原作者小坂流加更是同一絕症的罹病者，於2017年離世的她，每字每句都是寫出她對於離別的態度，在其人生的最後十年，不遺餘力地記下活過的痕跡。

2.《我想吃掉你的胰臟》

看似恐怖血腥的片名，卻是滿滿苦澀的純愛電影，因為相傳只要吃下同樣的身體部位，便會治癒自身的身體疾病，「我想吃掉你的胰臟」其實是無比浪漫的一句話。電影中，固守孤僻的志賀春樹與樂於交際的山內櫻良，性格迴異的兩人因為一本「共病文庫」成為摯友，在櫻良所剩無幾的人生中，春樹盡其所能地陪伴，只為了讓櫻良擁有正常人應享有的生活。

▲《我想吃掉你的胰臟》看似恐怖血腥的片名，卻是滿滿苦澀的純愛電影。（圖／《我想吃掉你的胰臟》劇照）

「這個世界充滿變數，說不定我和你明天都會死去。從這個意義上來說，我和你沒有區別，人活一天的價值都是一樣的。」櫻良電影中的一句話，道出她看待離別的態度，不因近在眼前的死期而改變消磨人生的方式，尤其電影急遽惡化的結局，更是響應了她的價值觀。離別能是隆重儀式的道別，但更多的是擅自失控並朝著未知飛奔，在離別之前，探求存活的意義永遠沒有固定的問題。

3.《如果這世界貓消失了》

同名暢銷小說改編，以患有惡性腦瘤的少年「我」（佐藤健 飾）為主角，在與「惡魔」的協議下，以消失一項物品為代價換取一日的壽命，從「電話」、「電影」，到陪伴在身旁的「貓」，失去的物品不僅是換來生活的不便，更是失去每樣物品所構築的人際關係。以帶有奇幻風格的設定，講述人生中那些看似習以為常的事物，反思生命的價值與愛的重量。

▲《如果這世界貓消失了》反思生命的價值與愛的重量。（圖／《如果這世界貓消失了》劇照）

「我存在過的世界和沒有我的世界，相信一定會有所不同，也許是極小的差異，不過那都是活過的證明。」主角「我」放棄了靠著失去而苟延殘喘的餘生，遭他人遺忘的痛苦，遠遠勝過對於死亡的恐懼，留下存在過的證明，只要有人記得往生者，便是以另一種形式繼續活在人間。日系內斂、冷色調的電影風格，用以詮釋離別的苦痛再合適不過，只是在電影尾聲主角豁然開朗的領悟，畫面上的一角暖陽亦照進了觀眾的心。

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