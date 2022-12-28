高跟鞋也能這麼舒服　 Miu Miu小貓跟輕盈可愛、CDG讓Nike更優雅

實習記者蔡孟廷／綜合報導

說到高跟鞋，大家腦海中應該都會出現美麗刑具的形象，除了不舒服之外，對腳部的傷害也不小，但其實現在有許多品牌保留原本的鞋跟，與運動品牌做結合，將舒適取代痛苦，讓美與自在同時並存，從此不必為了漂亮犧牲自己的健康。

Miu Miu

對Miu Miu而言，小貓跟結合運動鞋已經是品牌的經典符碼之一，每每都能造成風潮，2023年春夏讓這個元素重新回到秀場上，在網路上引起轟動，微微延伸的小貓跟，結合休閒風格的夾腳拖和皮革鞋面，整個鞋款的機能感與優雅並存，也讓Miu Miu古靈精怪的少女形象更加立體。

Comme des Garçons x Nike

Comme des Garçons與Nike聯名早已不是第一次，但這次鞋款卻造成網路的一陣討論，可愛圓潤的鞋頭，是以足球鞋造型作為靈感，配上後方的小貓跟，三者結合造就這雙鞋的不平凡，和運動品牌聯名，在舒適度方面無需擔心，粗短的鞋跟還能改善比例，更讓高跟鞋不只是裝飾品。

ANCUȚA SARCA

當年以一雙自製的Nike高跟鞋引爆時尚圈的鞋履品牌ANCUȚA SARCA，在今年更拿下了ANDAM時尚大獎的飾品獎，她因為感慨於現在時尚所造成的汙染，所以將其化作靈感，四處去蒐集被丟棄的Nike運動鞋和高跟鞋，花費四個月賦予它們全新的生命，讓「再造」成為時尚新出路。