營養師傳授「冬日進補不發胖」5重點，湯先喝、吃米飯比吃麵線好

▲冬日吃補不發胖有訣竅。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

寒流一波接著一波，正是吃揪三五好友吃羊肉爐、薑母鴨的好時機，這些進補又能禦寒的鍋物最適合低溫享用，但營養師余朱青提醒，這種暖身又暖心的進補美食，伴隨而來的是超乎預期的熱量，親自傳授吃補不發胖5重點，讓你開心進補且同時避免攝取過多不必要的熱量。

#配料以蔬菜為主，少吃火鍋料

鍋物中可以加入高麗菜、各種菇類、紅白蘿蔔等耐煮的蔬菜一起煮，並記得燙些深綠色的葉菜類來享用，千萬別加入火鍋料，像是各種餃類、丸子類等，這些都是空有熱量但營養價值偏低的食材，就算要吃，也請淺嚐即止。

#先吃蔬菜再吃肉，澱粉最後吃

不管是吃羊肉爐、薑母鴨、麻油雞，請先從蔬菜開始進食，然後才開始吃肉，最後才吃些少量的澱粉主食，這樣的進食順序容易產生飽足感又能攝取到足夠的營養素。

#少喝湯，避免攝取過多鈉和普林

不管是羊肉爐、薑母鴨、麻油雞，在一直加熱且不斷添加其他食材的情況下，湯頭裡的鈉和普林的含量會越來越高，所以想喝湯的朋友最好在一開始先喝湯，等之後又陸續涮肉片、海鮮等食材後就不要喝了，這時候喝湯反而易傷身。

#搭配米飯比麵線好

吃這類進補鍋物時，很多人喜歡搭配拌過麻油的麵線，再淋上些許湯頭，營養師建議大家捨棄麵線，改成米飯來搭配，不僅因為這樣熱量比較低，米飯的營養價值也比麵線高一些，或者以玉米、芋頭、南瓜來當成主食也不賴。

#不要沾醬，可減少攝取不必要的熱量

有些人喜歡用腐乳醬、豆瓣醬來搭配，但其實這種進補鍋物本身口味就略偏重，不需要搭配沾醬吃就已經很美味了，若非使用沾醬不可，可以用淡醬油、白醋拌些蔥蒜香菜等辛香料，滋味也很不賴。

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

最後她也提醒，雖然羊肉爐、薑母鴨、麻油雞在中醫的觀點來看都屬於溫補的料理，不過吃多了會燥熱，所以有慢性疾病或是正在感冒中的朋友，還是要忌一下口比較好。