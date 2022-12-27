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38歲楊丞琳「少女顏解密」：起床喝溫水、呼吸收肋骨養出上腹線條

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▲▼38歲楊丞琳「少女顏解密」。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

▲楊丞琳狀態維持相當好。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳，以下同）

記者曾怡嘉 ／綜合報導

38歲楊丞琳的「少女顏」讓人羨慕，她也不吝和大家分享她的保養秘訣，她說道：「很多人好奇我是麼保養，甚至會研究我替我設計出一款屬於我的變美方案，我一直覺得每個人都可以選擇自己想要的保養方式，我的選擇不是一條捷徑，是由內而外的、是勤勞的，是必須用時間換取成果的，那就是自然天然的保養。」

▲▼38歲楊丞琳「少女顏解密」。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

#內而外的保養

從10幾歲開始，起床都會喝一杯500ml的溫水，出道之後不管多累都會徹底卸妝，慢慢認識到選擇保養品和認真護膚的重要，且長年靠美容師的雙手照顧臉部肌理和臉部排毒。

▲▼38歲楊丞琳「少女顏解密」。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

#訓練貴在堅持

10年開始保持運動習慣，外加從去年開始接觸瑜珈，了解到更深層次的鍛鍊知識，她也分享所有的訓練都貴在堅持，瑜珈尤其需要耐心，因為進步不是大幅度，甚至還要面對偶爾的小退步，但是這門課程看中的是關注自己的內在還有呼吸配合，只要不放棄，你的努力不會辜負你的。

▲▼38歲楊丞琳「少女顏解密」。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

#上腹肌肉線條養成

對於網友狂讚的上腹肌肉線條，她則分享是因為自己從小學舞關係，養成呼吸收肋骨習慣，因此上腹肌肉條維持不錯，不過還是要藉由各種訓練來鞏固，不然有一天變成一塊肌，那就白費努力了。

她也強調自己的保養方式很扎實，並不是靠捷徑換來的成果，上述是想和大家分享，利用自己一路走來的經驗來鼓勵想變美的女生們，即便有其他選擇她也覺得很OK，自己開心才是最重要的。

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關鍵字：

楊丞琳, 保養, 少女, 體態, 呼吸, 凍齡, 運動

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