陽明山一日遊行程！在最美秘境喝咖啡、看浪漫百萬夜景

圖、文／MENU美食誌

想來陽明山泡湯賞美景，跟著小編走就對了！

一日遊行程美食攻略：

CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林→擎天崗 → 冷水坑 → 夢幻湖 →草山行館→ 陽明書屋→ 硫磺谷→日勝生加賀屋→地熱谷→Julienkitchen 朱里昂的藍帶廚房→文化大學→屋頂上 The top。

CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林

士林區格致路70號

一早就帶大家來到一間被竹林環繞，以日式建築風格為主的咖啡廳用餐。被封為咖啡最美秘境的豆留森林，改建自 1937年歷史建築。店內有販賣早午餐及下午茶，還有沉浸式咖啡五感體驗的烘豆教室，可以製作出最適合自己的咖啡風味！

用餐過後，可到擎天崗大草原近距離觀看野生水牛，再到冷水坑溫泉浴池享受免費的足湯，接著去國家級濕地夢幻湖，捕捉如夢似幻的景色，享受大自然的洗禮！

▲豆留森林。（圖／美食客河配魚提供）

草山行館

北投區湖底路89號

走了這麼多景點，當然要來享受午餐時光。

草山行館是台灣第一座總統官邸，裝潢以日式建築加上復古傢俱，帶有濃厚藝術人文氛圍，可遠眺大片關渡平原之美景。飲和堂是主要的用餐區，餐點是套餐式，用餐所使用的木筷子，可攜帶離開作為伴手禮。

享受過美味的午餐後，可以到附近的陽明書屋預約參觀，在至氣勢滂礡的硫磺谷走走，接著我們就要去泡湯啦！

▲草山行館。（圖／美食客Bigi提供）

日勝生加賀屋

北投區光明路236號

飯店明亮的燈光搭配原木色系裝潢，營造出優雅的日本風情。泡湯過後可以在此享用下午茶，由身穿和服的優雅管家服務，餐點伴隨四季更迭改變時令食材，各項細節都十分用心。隨後可以到附近的地熱谷散步，感受白煙裊裊宛如仙境的地熱谷步道。

▲日勝生加賀屋。（圖／美食客Emma提供）

JULIENKITCHEN 朱里昂的藍帶廚房

士林區國泰街3號

法國藍帶主廚開的法式餐廳，有著號稱台灣最好吃的可麗露。餐廳整棟為木造建築，帶有南法的鄉村風格，慵懶舒服，法式冰淇淋也非常推薦，餐點精緻美味。

晚餐結束後當然要去文化大學散步看看夜景，不過有了美景，怎麼可以少了美食，所以小編要帶大家到美景美食都能一網打盡的餐廳。

▲朱里昂的藍帶廚房。（圖／美食客宇弈吃美食提供）

屋頂上 THE TOP

士林區凱旋路61巷4弄33號

白色的峇厘島風格建築，一進門便感受到濃濃的渡假氣氛。擁有遼闊的景觀，將美麗的百萬夜景盡收眼底，餐點分為西餐、燒烤及台菜，特別推薦泳池第一排座位，非常浪漫，是情侶約會必訪聖地。

俯瞰台北夜景，良辰美酒，為此次的陽明山一日遊，畫下閃閃動人的句點。

▲屋頂上 THE TOP。（圖／美食客KBB提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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