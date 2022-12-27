大同電鍋「曜石灰」美翻！30分鐘集資破百萬　電茶壺、無水鍋也好有型

▲大同以自家經典電鍋推出廚電曜石灰系列。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

歷史超過百年的大同公司，最為人熟知的就是旗下大同電鍋產品，幾乎是台灣早期家庭家家戶戶都有的電器，也是許多人的共同回憶，近年大同電鍋聲勢仍望，也持續多出多種顏色、聯名款式跟上時代，近期因應主流居家風格，推出電曜石灰系列，以灰黑銀不同材質搭配呈現出精品質感，初於集資網站上架30分鐘訂單就衝破百萬，證明即便是數十年老產品也能帥翻天。

「大同廚電曜石灰系列」由大同新一代產品設計團隊研發，保留大同家電經典堅實的線條，外觀採用曜石灰Gemstone Grey，搭配香檳金點綴，消光霧面設計讓整體多了簡約的現代風格，電曜石灰系列目前有3款廚房家電，除了大同電鍋外，還有無水料理鍋與電茶壺，均承襲了一貫的設計，也有背後意義。

業者表示，其系列的3種產品，一為代表「經典」的曜石灰不鏽鋼大同電鍋，一為代表「進化」的智慧溫控複合料理無水鍋，最後則為代表「創新」的316L不鏽鋼安心電茶壺，各象徵不同元素與三層意含，堆疊出新世代的大同新曜石灰系列。

大同電鍋為經典11人份尺寸，保留台灣人熟悉直覺的一鍵操作，採用圓弧凹槽設計，讓使用上更加順手，考量過往使用者對於鍋蓋及飯匙置放的問題，也改良原設計將鍋蓋架、飯匙架和提把合而為一，不佔空間，304不鏽鋼抗沾粘內鍋的獨特抗沾壓紋，可減少飯粒沾黏。

智慧溫控複合料理無水鍋則有強化兩段式密閉上蓋，鍋底環狀溝槽可瀝出多餘油脂，不沾鍋材質方便清潔整理；316L不鏽鋼安心電茶壺的360度分離式底座，無需對位安放，內膽為SUS 316L不鏽鋼材質，採用英國STRIX溫控器，廣角壺嘴設計也能讓出水更加穩定快速。

「大同廚電曜石灰系列」於flyingV募資平台限時早鳥方案提供至12／29 23：59，三件組募資限定7.9折，早鳥價8,990元（預計市售價11,370元），另可單件銷售，現在下單春節前可到貨，有興趣的消費者趕緊把握機會。

因應冬季雙全旗下DIKE也開賣「多功能陶瓷電烤盤」、「多功能陶瓷電煮鍋」2款產品，均以簡單的灰白外型融入餐桌風景，多功能陶瓷電烤盤採陶瓷材質，具有導熱快耐高溫的特色，表面採鑽石波加工，不易沾附油脂及沾黏，增高傾角架可排除烤盤內多餘的油，拔除電源線後還可全機水洗，陶瓷電煮鍋以PP塑膠加上陶瓷不沾塗層，一體成型重量僅1.2公斤，搬運清洗都很方便。