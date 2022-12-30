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毛絨翻領外套冬季就該入手！Jacquemus大輪廓超吸睛、Prada亮皮更貴氣

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

迎接新年，寒流減弱但早晚天氣仍寒冷，日夜溫差大除了厚重的羽絨衣外，今年何不嘗試看看毛絨翻領外套，用羊羔毛給你溫暖，外層皮革更能擋風，用粗曠寬鬆的風格陪你度過冬天。

Jacquemus

獨立設計師品牌Jacquemus除了迷你小包讓人印象深刻之外，對於南法風情的精準掌握也為人所津津樂道，這件短身大輪廓毛絨翻領外套採用兩種不同羊毛拼接，用較短的羊羔毛作為衣身的主要材質，保暖的同時也不會造成穿脫困難，而衣領處較長的灘羊毛則能完美防風。

Prada

在今年秋冬Prada持續以男裝做為靈感，模糊兩性之間的界限，這件毛絨翻領外套以Raf Simons擅長的超寬鬆男裝剪裁見長，在秀場上就引人注目，領口做了毛絨大翻領，底下有兩條皮帶，在風大時能直接將領子束起來擋風，除此之外袖口也有毛絨的設計，將防寒做到最萬全。

Sacai

Sacai最擅長的就是拼接，尤其是品牌每年定番的毛絨翻領外套，毛絨翻領外套一直都是品牌的拿手好戲，而今年更是在原先的基礎上做了改良，讓整件外套更具有女性化的陰柔氣質，短版的設計能夠完美展現好身材，加長的袖子和一路由袖口延伸到手臂的毛皮，更能夠增加保暖性，Sacai主理人阿部千登勢在10月親自穿上演繹，與周杰倫同框狂吸萬名網友按讚。

關鍵字：

Jacquemus, Prada, Sacai

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