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Grand Seiko近千萬得獎錶被藏家鎖定　視覺聽覺雙享受

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▲▼Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko Kodo 恆定動力陀飛輪腕錶榮獲2022年GPHG最佳精準計時獎，約9,990,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Grand Seiko史上第一只高複雜功能機械錶Kodo恆定動力陀飛輪腕錶，是史上首只將陀飛輪與恆定動力系統整合至同一軸心的錶款，前所未見的穩定精準度設計，一舉奪得2022年日內瓦鐘錶大賞（簡稱GPHG）「最佳精準計時獎」，得獎前已是台灣收藏家鎖定目標，得獎後人氣更旺，近日登台亮相供藏家近距離鑑賞。

▲▼Grand Seiko 。（圖／公關照）▲▼Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko Kodo 恆定動力陀飛輪腕錶的通透設計，讓複雜機芯一覽無遺。

以日文「心跳」命名的Grand SeikoKodo恆定動力陀飛輪腕錶，名稱源自兩種機制的獨特運作與發出的節奏聲音，當陀飛輪隨著擺輪每秒振動8次旋轉，而外部恆定動力則隨著每1秒進行轉動，擒縱器與恆定動力每秒1次的衝撞聲與規律視覺節奏，讓人感受到機械韻律之美，因而受到GPHG評審團青睞。

▲▼Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲H. MOSER & CIE. 開拓者圓柱陀飛輪鏤空腕錶獲頒2022年GPHG最佳陀飛輪大獎，2,720,000元 。（圖／H. MOSER & CIE.提供）

拿下2022 GPHG最佳陀飛輪大獎是H. Moser & Cie.（亨利慕時）開拓者圓柱陀飛輪鏤空腕錶（Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton），獨特之處是採用圓柱游絲的一分鐘飛行陀飛輪在6點鐘位置不停旋轉，與飾以Globolight®條紋的弧形小錶盤相呼應，防水達120米，訴求為可每日佩戴的陀飛輪錶。

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關鍵字：

Grand Seiko, H. MOSER & CIE.

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