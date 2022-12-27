超難買「不二糕餅蛋黃酥」快閃板橋大遠百　一天賣破1600盒

▲不二糕餅蛋黃酥快閃板橋大遠百，低調未宣傳排隊客仍絡繹不絕。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝不二糕餅官網）

記者蔡惠如／新北報導

傳承彰化蛋黃酥名店「不二坊」第三代手藝的「不二糕餅」，在今年中秋快閃SOGO復興館，創下開店一小時賣完、排出300人長龍的盛況，近期該店又在板橋大遠百開設快閃店，因作風超低調未出現爆排情形，但仍有內行民眾前往採買，人潮絡繹不絕，也在下午6點左右默默完售，據悉一天銷量可達1600盒、創造50萬元的高業績。

春節即將來臨，台中蛋黃酥名店「不二糕餅」，在今年中秋快閃SOGO創下300人排隊搶買話題，近期又於春節送禮期間，從12／20至明年1／20期間快閃進駐板橋大遠百，開幕前三天吸引不少識貨饕客採購，600盒備貨不到3小時就掃光，逐漸增加備貨量至單天1600盒，也都在毫無宣傳的情況下，到傍晚6點幾乎完售。

傳承彰化排隊名店不二坊的「不二糕餅」，是由該店第三代在台中開設的店舖，據悉不二糕餅的材料均與不二坊來源相同，內餡較不二坊清爽、外皮口感較為濕潤，也獲得許多網友推崇，首度上台北快閃就製造出不少話題，本次是第二度上北部快閃，採用紅色紙盒精緻包裝，很呼應春節的喜氣，此外除了蛋黃酥之外，還有鳳梨冬瓜醬的茶鳳黃、白豆沙檸月酥口味可選擇。