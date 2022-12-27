家樂氏「水果圈圈」被惡搞巨大化！　獵奇設計網友超捧場、秒售罄

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來自紐約布魯克林的創意團隊MSCHF，靠著創意惡搞屢屢締造話題，近日團隊把歪腦筋動到了知名的早餐穀片品牌家樂氏（Kellogg’s）上，把其招牌的「水果圈圈」（Froot ring，亦譯作香果圈）巨大化，驚人尺寸已經不屬於常理所能解釋的早餐穀片了，儘管相當獵奇，此款巨大化水果圈圈仍然是秒售罄。

▲MSCHF推出惡搞巨大化「水果圈圈」穀物麥片。（圖／翻攝自MSCHF）



從包裝上可以很明顯的看到，這回MSCHF惡搞的參考對象，正是家樂氏受到許多家庭歡迎的「水果圈圈」早餐穀片，上頭的大嘴鳥圖案被改成吞嚥困難的模樣，看來正是被這顆巨大化的水果圈圈給噎著了，相當幽默搞笑。

這款巨大水果圈圈一大盒中就這麼一顆，熱量高達930大卡，作為早餐食用負擔超重，且這麼大一顆要泡在牛奶中似乎也有點困難，讓人不知道該從何吃起，MSCHF以19.99美元（約台幣614元）的價格上架販售，據網友回應，幾乎是在一分鐘內就完售，儘管這樣的概念有多麽獵奇，看來網友們還是非常捧場。

▲獵奇巨大化「水果圈圈」一上架立刻售罄。（圖／翻攝自官網）



此藝術團體MSCHF專門從事創意惡搞，且不只是概念而已，他們會付諸實現，並每每引爆話題。除了這次的巨大化家樂氏水果圈圈之外，先前MSCHF也曾打造過「Eat The Rich」的冰棒企劃，將世界首富們的頭像，如 Amazon的貝索斯、阿里巴巴的馬雲、微軟的比爾蓋茲、特斯拉的馬斯克以及Meta的馬克祖克柏，製作成冰棒的造型，讓民眾可以購入並一口咬下這些富豪的頭，以惡搞趣味的方式，表達對資本家的不滿，引起民眾的共鳴，在網路上掀起熱議。