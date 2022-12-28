IU也睡「汪小菲同款」海絲騰床墊！　自拍Room tour公開公主閨房

記者王則絲／台北報導

韓女星IU（李知恩）近日在YouTube頻道上傳一則Vlog預告片，為回應粉絲們的願望，特別拍攝了Room tour公開個人臥室，眼尖網友就發現，IU房間中的床墊，竟是因汪小菲、大S事件爆紅的海絲騰（Hästens）床墊！

IU的粉絲們曾說過想看IU的房間，趁著這回聖誕假期，IU便回應粉絲們的願望，自己獨立拍攝了一支聖誕節Vlog，大方公開「公主閨房」，她於率先釋出的預告片中提到，由於是自己拍攝的，光是設置鏡頭和燈光就耗費了一小時，足見她的用心。

▲IU於Vlog中公開個人臥室。（圖／截圖自YT）



IU表示：「我的房間是我在家最喜歡的空間。」畫面中可以看到，IU的房間並不是特別的大，漂亮的電視櫃前鋪了一張圓形大地毯，後頭擺放許多可愛的玩偶，緊鄰的就是床鋪，而眼尖網友就發現了，IU所使用的床墊，來自瑞典皇室御用的床墊品牌海絲騰，曝光了身為巨星驚人的財力，也令人忍不住回想起大S、汪小菲的「床墊事件」，雖然後來的說法是床墊為另一品牌，但一開始的主角正是海絲騰床墊，要價從數十萬到數百萬元，甚至破千萬元不等。

除了有天價的床墊，IU的房間角落擺放一隻長頸鹿雕像，為Qeeboo所設計推出的造型落地燈，地毯則是來自南韓的質感家居品牌MAMELL，更多的細節將在12月30日播出的全片裡公開。