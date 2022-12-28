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灰姑娘或茉莉公主？超準心理測驗秒看「你個性最像哪位迪士尼公主」

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▲▼迪士尼公主心理測驗 。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@thedisneyprincesses

迪士尼動畫可說是全世界共通的童年回憶，尤其是公主系列，讓許多人心中都曾有個「公主夢」，而不管是白雪公主、灰姑娘仙杜瑞拉或茉莉公主，每個公主個性大不相同，而你最喜歡的公主性格跟你本人像嗎？星座專家唐綺陽先前就分享了一個有趣的心理測驗，只要短短幾秒鐘就能測出，你的個性最像哪位迪士尼公主，快來看看你是誰！

【測驗問題】
 朋友最近買車了，你感覺朋友的狀態和後續是怎麼樣的？請以第一直覺回答。

1.買完就後悔了，又愛上別款車

2.每天都很開心，享受著被羨慕的感覺

3.就是拿來代步、載人、載東西

4. CP值很高的二手車，狀態好又便宜

5.一直在花錢燒荷包，感到很煩

1.買完就後悔了，又看上別款車→長髮公主

你是對新事物、新知保有好奇，總是充滿勇氣的長髮公主樂佩。你對於這個世界充滿好奇，也很有勇氣追求想要的東西，不會侷限自己，總是勇於開創屬於自己的道路、人生。

2.每天都很開心，享受被羨慕的感覺→寶嘉康蒂

你是理性為上、很重視自身責任的寶嘉康蒂，總是嚴以律己、寬以待人，擁有自己的原則並堅守它，就像寶嘉康蒂一樣，會捍衛自己堅信的價值、事物，有著很堅毅的性格。

3.就是拿來代步、載人、載東西→茉莉公主

你是有著王者風範、領導力又強的茉莉公主。你天生自帶如王者般的強大氣場，並擁有絕佳的領導能力，在團體中總是那個能做出聰明、正確決策，帶領大家的人。

4. CP值很高的二手車，狀態好又便宜→貝兒公主

你是孝順善良、善解人意，如同解語花般的貝兒公主。充滿知性氣質，溫柔又聰明的個性，總是能同理、體貼每個人，因此融化身邊人的心，受到大家的歡迎，但也有著犧牲奉獻的精神，有時候會傻傻付出。

5.一直在花錢燒荷包，感到很煩→仙杜瑞拉

你是包容力很高又刻苦耐勞的「灰姑娘」仙杜瑞拉，擁有著善良、包容力很強大的內心，總是默默認真做好自己手上的所有事，也因此在做事過程中，總會散發出迷人的溫柔光芒。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 迪士尼, 公主, 個性, 性格, 灰姑娘, 仙杜瑞拉, 茉莉公主, 貝兒公主, 寶嘉康蒂, 長髮公主, 樂佩

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