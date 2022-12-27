營養師點名9款「高蛋白低脂肪食物」，瘦身吃正適合

▲蝦子是增肌減脂的好食材。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

多動少吃卻沒瘦？相信很多人都有這個疑問，這時飲食挑選更為重要，營養師朱瑞君分享，好的飲食是瘦身關鍵，為此推薦9款高蛋白低脂肪食材，吃的對才容易打造易瘦體質。

#雞蛋

雞蛋屬於優質蛋白質，雞蛋料理方式多樣，而且也非常方便取得。

#雞胸肉

雞胸肉蛋白質比例比牛、豬、鮭魚、雞蛋都高，且脂肪含量低，適合瘦身的人攝取，幫助增肌減脂。

#毛豆

毛豆有植物之肉的美稱，營養師朱瑞君分享，攝取植物性蛋白可以預防脂肪代謝異常。

#杏鮑菇

杏鮑菇高蛋白且低熱量，含豐富膳食纖維，搭配正確的料理方式，就是減重的好夥伴。

#花枝

脂肪低且富含助於代謝膽固醇的牛磺酸，簡單用水燙熟，美味又清爽。

#蝦子

蛋白質豐富且低熱量、低脂肪，脂肪僅有同重量的豬肉一半，很適合減重的人攝取，對於控制體重有不錯效果。

#豆腐

韓星宋慧喬就曾公開表示自己晚餐只吃豆腐，幫助維持好身材，營養師朱瑞君也補充，豆腐可以增加飽足感，幫助延長胃排空的時間。

#無糖豆漿

豆漿熱量低且含有豐富植物性蛋白，瘦身飲用能夠增加飽足感，黃豆中的大豆卵磷脂可以延緩脂肪和糖分吸收。

#無糖優格

優格為奶製品，蛋白質豐富有助於腸道健康幫助代謝，和優酪乳比起擁有更高的營養素。