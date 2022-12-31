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莉莉柯林斯根本「戒指控」　珍珠、卡地亞飾釘戒全列心頭好

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▲▼ 莉莉柯林斯 。（圖／翻攝Netflix）

▲莉莉柯林斯在《艾蜜莉在巴黎》第三季第六集中配戴TASAKI balance era黃K金戒指。（圖／翻攝Netflix）

記者陳雅韻／台北報導

女星莉莉柯林斯（Lily Collins）主演的Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》第三季熱播中，她在劇中繽紛亮麗的造型讓人看得眼花撩亂，任何剪裁服裝或配飾都能完美駕馭，她尤其是「戒指控」，在第六集中她穿上活潑的藍底波點裙裝，搭配日本珠寶品牌TASAKI珍珠戒指，3顆圓潤珍珠恰好呼應圓點裝，完美！

▲▼ 莉莉柯林斯 。（圖／翻攝IG）

▲TASAKI balance era黃K金珍珠戒指，83,500元。

莉莉柯林斯所戴的珍珠戒指，為TASAKI著名的balance era黃K金戒指，發想自平衡概念的設計於黃K金色橫桿上排列3顆珍珠，簡潔大方且相當吸睛；而私下她則是法國珠寶品牌卡地亞（Cartier）忠實擁護者，無論是日常或出席公開活動總是卡地亞招牌設計不離身，是稱職的品牌大使。

▲▼ 莉莉柯林斯 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯戴卡地亞Clash de Cartier耳環與雙排設計的戒指118,000元。

近日最常出現在莉莉柯林斯身上的卡地亞珠寶為Clash de Cartier系列，結合圓珠、巴黎飾釘，集古典或現代、優雅或不羈等特色於一身，她出席公開活動必戴此系列戒指，包括雙排設計的玫瑰金戒指、鑲嵌黑色縞瑪瑙與鑽石的大型款戒指，兩款設計均深具氣勢，輕鬆贏得目光。

▲▼ 莉莉柯林斯 。（圖／翻攝IG）

▲莉莉柯林斯搭配玫瑰金鑲縞瑪瑙與鑽石的卡地亞Clash de Cartier戒指很搶眼，大型款381,000元。

►《艾蜜莉在巴黎3》浮誇造型無極限！莉莉柯林斯「印花裝」一次解析

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關鍵字：

莉莉柯林斯, 艾蜜莉在巴黎, Cartier, 卡地亞, TASAKI

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