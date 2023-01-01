兔年特色紅包袋6選！燙金兔兔＋吉祥話最熱門、水墨畫文青有氣質

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著農曆新年將至，各式各樣的紅包袋讓人看得眼花撩亂，若想擁有最時尚的紅包袋絕對不能錯過這篇！以下特搜6款特色紅包袋，從Y2K到水墨畫，讓你成為新年發紅包焦點！

＃洋森生活 - Y兔K創意紅包春聯

融合千禧風格，致敬小時候玩具的塑膠包裝及三變卡，打造出屬於這個年代獨有的復古前衛風格，並加上「Year Too Kudos」的祝福語，期盼在新的一年大家都能好運到誇張！

▲洋森生活 - Y兔K 創意紅包春聯，NT$388。（圖／Pinkoi提供）

＃幸也設計 文青燙金紅包袋

燙金款式一直都是紅包袋的熱門選項，將「兔年如意、兔飛猛進、宏兔大展」以手繪、插圖的方式為紅包袋增添活力，文青風格加上圓蓋設計，在陽光下更顯質感，新的一年就如同這款紅包袋為氣勢加分。

▲幸也設計 文青燙金紅包袋，NT$120。（圖／翻攝自Pinkoi）

＃CURLY CURLY 兔年手繪紅包袋

使用頂級的金箔及立體的印製方式呈現豪邁、大氣的畫風，CURLY CURLY以手寫和手繪保留手感的溫度，整體可愛感提升，還能夠傳遞滿滿心意，讓對方收到心暖暖，包多包少都不是問題。

▲CURLY CURLY 兔年手繪紅包袋，NT$210。（圖／翻攝自Pinkoi）

＃KerKerland - 圓圓滿滿/兔年紅包袋

若隱若現的壓印燙金設計，使單調的紅包袋佈滿兔子元素，瞬間可愛指數爆表！紅包背面還有小兔子與元寶的圖示，希望收到的人，在2023年都能兔年豐收、兔年圓滿！

▲KerKerland - 圓圓滿滿/兔年紅包袋，NT$180。（圖／翻攝自Pinkoi）

＃Million Ways 華麗燙金紅包

打破傳統紅包色彩，Million Ways改採粉玫瑰和橘紅雙色作為紅包底色，由福兔挾帶著財富好運勢，展現繁複絕美貴氣的華麗意象，滿滿的喜氣及心意，新的一年就該這麼精緻！

▲Million Ways 華麗燙金紅包，NT$258。（圖／Pinkoi提供）

＃dodolulu 插畫紅包

同樣跳脫傳統紅包袋色系，dodolulu以水墨畫的方式設計紅包袋，文青、可愛的繪畫配上「快樂逍遙、日日好日、幸福悠然、家好和美」4個祝福語，打造獨一無二的獨特紅包袋！

▲dodolulu 插畫紅包，NT$150。（圖／Pinkoi提供）